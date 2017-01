Àgueda Micó (Bloc): “El 2019 anirem sols, com a Compromís, a les nacionals i a les locals”

Dissabte, 7 de gener de 2017 a les 20:00h

Àgueda Micó, secretària general del Bloc, ha atés aquest dissabte la telefonada de La Veu, en la qual ha destacat que “el 2019 anirem sols, com a Compromís, a les nacionals i a les locals”, ja que aquesta és la intenció inicial del Bloc i de tota la coalició. Tal com ha dit, “crec que això no és només una aposta del Bloc, sinó de tota la gent que formem part del projecte”. També Rafa Carbonell, portaveu nacional del Bloc, a través del seu Twitter, ha deixat ben clara la posició del Bloc: “Al Consell Nacional del Bloc a Sagunt hem deixat ben clara l'aposta per Compromís el 2019. Podem no és el nostre projecte”.Aquesta intenció per part del Bloc s'ha fet patent aquest dissabte a Sagunt, on el Bloc ha celebrat el Consell Nacional que va ajornar per les fortes pluges de desembre, on també, entre altres coses, s'han aprovat els pressupostos, així com també s'ha acordat el posicionament del Bloc respecte al funcionament intern de Compromís.Micó ha detallat per a La Veu que “el 2019 anirem sols com a Compromís a les nacionals i a les locals, però a les europees possiblement anem amb més partits i, si hi ha generals, igual fem algun pacte amb més partits, això ja depén de la realitat del moment”. La intenció inicial és que, “com a mínim a les locals i a les nacionals, Compromís es presente en solitari”.Ara bé, aquesta decisió d'eixir endavant s'haurà de prendre “al si de la coalició i es prendrà tenint en compte la realitat política del moment, però evidentment nosaltres apostem decididament pel projecte polític de Compromís” perquè, tal com argumenta la secretària general del Bloc, “tots els projectes polítics es volen presentar a les eleccions per ells mateixos” i més, si tenim en compte que “el projecte de Compromís el 2015 va traure un resultat electoral magnífic en les eleccions nacionals al País Valencià i el treball que estem fent tots i totes és per enfortir la nostra organització i la nostra estratègia política per a, el 2019, ser el projecte polític hegemònic al País Valencià” ha manifestat Micó.Per tant, queda clara que “la intenció nostra està claríssima i apostem per Compromís, decididament”, ha dit la secretària general del Bloc, perquè “estem en una posició central en la política valenciana i hem d'apostar decididament per consolidar el nostre projecte”.Àgueda Micó ha destacat del Consell Nacional diferents punts, com ara el cas de l'acord a què han arribat per a definir el posicionament del Bloc respecte al funcionament intern de Compromís, arran de la petició de Gent de Compromís de tindre més representativitat.“Nosaltres pensem que dins de Compromís totes les persones som iguals i que cada militant val el mateix vinga d'on vinga. Volem que es recupere el consell general de Compromís...Volem que es convoque perquè també és una forma que la gent adherida a Compromís, que no és ni del Bloc, ni de Iniciativa, ni d'Els Verds, tinga un espai per damunt de l'executiva nacional on prendre decisions” ha manifestat la secretària general del Bloc.També s'han aprovat els pressupostos per al 2017 i un parell de propostes de resolució que donen suport al regidor de cultura festiva de València, Pere Fuset, per la polèmica del manual faller i, una altra, als cítrics valencians pels problemes en les últimes pluges.