El fòrum de Reiniciem Benissa i Compromís aproven l'acord per a llevar el govern al PP

Diumenge, 8 de gener de 2017 a les 10:00h

Aquest dissabte 7 de gener, en el desè Fòrum Ciutadà organitzat per la plataforma ciutadana Reiniciem Benissa, es va aprovar per unanimitat el preacord de govern al qual han arribat entre aquesta formació, PSOE i Compromís, qui també es va reunir en assemblea oberta amb els militants i simpatitzants. El resultat de la votació, “després d'un llarg debat amb molta participació”, segons un comunicat de la coalició, va ser favorable per ampla majoria, de manera que es va superar el 80% els vots afirmatius. L'acord ha eixit de la negociació entre els partits de l'oposició arran de la dimissió de l'anterior alcalde, per tal de llevar el govern al PP, tal com es va publicar La Veu aquest dijous “Un acord ja ratificat per tres assemblees, el fòrum de Reiniciem i les assembles del Partit Socialista i de Compromís i al qual esperem que se sume el regidor de Ciutadans, Isidor Mollà, qui ha assistit a algunes reunions de la negociació, a qui el passat dimarts vam lliurar el document resultant i que també s'ha reunit posteriorment amb els portaveus de Reiniciem, PSPV-PSOE i Compromís”, segons es pot llegir en el comunicat de Compromís Benissa.En la trobada organitzada per Reiniciem Benissa, a què van acudir quasi cent persones, els regidors, la regidora i les membres de l’equip de negociació van donar tota la informació relativa a l'acord, els termes i el contingut del mateix, així com també van resoldre dubtes als assistents. El document, segons explica en un comunicat Reiniciem Benissa, estableix un marc comú de treball per a garantir la transparència, la participació ciutadana directa i la defensa dels drets socials. Ara, des d'aquesta formació, confien que també Ciutadans done el seu suport a “un govern de canvi i d’il·lusió”.Des de Compromís Benissa, posen de manifest que ja en les municipals de maig del 2015 van intentar aquest acord, el qual suposa un canvi per al municipi, tal com han fet ara després de conèixer la dimissió de l'exalcalde. A més, recorden que “en maig del 2015, Ciutadans sí que es mostrava a favor de l'acord. Per tant, com que res ha canviat, també creiem que ho estarà ara, així com també ho estàvem el PSPV-PSOE de Benissa i nosaltres, Compromís”.Ara sols falta fer un últim pas per al canvi de govern, que es podria donar el proper dimarts 10 de gener a les 18 hores, en el ple extraordinari d'investidura.