El fòrum de Reiniciem Benissa aprova per unanimitat l'acord per a llevar el govern al PP

Diumenge, 8 de gener de 2017 a les 10:00h

Aquest dissabte 7 de gener, en el desè Fòrum Ciutadà organitzat per la plataforma ciutadana Reiniciem Benissa, es va aprovar per unanimitat el preacord de govern al qual han arribat entre aquesta formació, PSOE i Compromís, després de les negociacions i converses d'aquestes últimes setmanes, per tal de llevar el govern al PP, tal com es va publicar La Veu aquest dijous En aquesta trobada, a què van acudir quasi cent persones, els regidors, la regidora i les membres de l’equip de negociació van donar tota la informació relativa a l'acord, els termes i el contingut del mateix, així com també van resoldre dubtes als assistents. El document, segons explica en un comunicat Reiniciem Benissa, estableix un marc comú de treball per a garantir la transparència, la participació ciutadana directa i la defensa dels drets socialsAra, l'acord, aprovat unànimement pel Fòrum Ciutadà de Reiniciem Benissa, haurà de rebre el suport, també, de les assemblees de la resta de formacions polítiques signants. I, a més, des de Reiniciem Benissa confien que també Ciutadans done el seu suport a “un govern de canvi i d’il·lusió”.Aquesta aprovació és un pas més per al possible canvi de govern que es podria donar el proper dimarts 10 de gener, en el ple extraordinari d'investidura.