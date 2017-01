Auxili entre els 10 videoclips més vistos en català a Youtube

Diumenge, 8 de gener de 2017 a les 11:30h

Aquest diumenge, Enderrock ha publicat la llista dels 100 videoclips en català que més visites tenen del 2016 a Youtube, en la qual els ontinyentins Auxili es troben entre els deu més vistos amb 241.400 reproduccions. Encara que no són els únics, ja que en aquest rànquing també apareixen Zoo Cal destacar que Auxili, Zoo i La Gossa Sorda, en aquesta llista, són els grups valencians que més cançons aporten, amb tres cadascun.Pel que fa als ontinyentins, es col·loquen concretament en la desena posició amb el videoclip L'ona, seguit en el 25è lloc per Escenes quotidianes vol. V/VI de Zoo amb 124.700 reproduccions. Auxili també té No puc deixar-te en el 42é lloc amb 66.100 reproduccions. El top 50 el tanquen La Gossa Sorda amb Colpeja fort (en directe) en la 47a posició i Esbarzers (en directe) en la 48a amb 56.800 i 55.600 reproduccions respectivament.