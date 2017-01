El 2017 és l'any del vintè aniversari de la Nova Muixeranga d'Algemesí

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 00:00h

Enguany, la Nova Muixeranga d'Algemesí celebra el seu vintè aniversari, en el qual han preparat diverses activitats culturals i festives, ja que aquesta efemèride és especialment important dins dels objectius de l'associació, perquè “per a la nostra colla significa haver arribat a ocupar un lloc important dins del teixit cultural valencià i més concretament d’Algemesí”, tal com explica aquesta entitat en un comunicat.Segons ha assenyalat el president, Alfredo Rosa, “han sigut 20 anys de treball sense descansar per a arribar on som ara mateix”, una fita que “es deu a les persones que integren una colla que ha de seguir oberta al món com ho ha fet fins ara” segons el president.Durant tot el 2017 s'aniran desplegant tot un seguit d'actes entre els quals destaca la setmana cultural “Muixerola-2017”, unes jornades que es dedicaran a l'esport i a la gastronomia valenciana. També una exposició de documents i imatges d'aquests vint anys, un xicotet homenatge a l'escultor Leonardo Borràs, unes jornades de debat al voltant del fet muixeranguer, la concessió del premi “Muixeranguer d'Or” i una edició especial de la revista “La Figuereta”.