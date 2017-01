El 36% de les incidències en les aules correspon a agressions i amenaces entre els alumnes

Diumenge, 8 de gener de 2017 a les 14:00h

El Registre Central d'Incidències de la Conselleria d'Educació recull els diferents problemes de convivència detectats a les aules del País Valencià que, entre setembre del 2015 i març del 2016, va arribar a la xifra de 2.538 incidents denunciats. D'aquests, un 36% corresponia a agressions i amenaces entre els alumnes, el percentatge més elevat.Les dades del registre, facilitades pel departament d'Educació a Europa Press, mostren també que s'han donat un 29% d'incidències relacionades amb atacs als professors. El ciberassetjament, que es val d'Internet i de les xarxes socials, suposa ja el 8% de les incidències i el 4% d'assetjament.Amb un 3%, es troben el casos de presumpta violència de gènere que, en dades absolutes, correspon a 79 situacions. Aquesta xifra manté la tendència dels últims cursos. De fet, en l'exercici anterior, 2014-2015, els casos denunciats per presumpta violència de gènere van arribar també al 3 per cent del total.Finalment, destaquen amb un 1,7% del total (46 comunicacions) les situacions de violència relacionades amb el consum de substàncies.Per a lluitar contra aquestes situacions, existeixen, a més dels diversos programes de prevenció de la violència en les aules, tres Unitats d'Atenció i Intervenció que realitzen intervencions directament amb els centres, famílies i altres institucions davant casos on els implicats han presentat alteracions greus de la conducta en xiquets i adolescents; maltractament infantil i sexual; violència de gènere i entre pares i fills; disfòria de gènere, i transsexualitat.