L'atleta kenyà Nicholas Mboroto bat el rècord del 10K València Ibercaja

Diumenge, 8 de gener de 2017 a les 19:30h

Foto: 10K València Ibercaja. URL curta







EP / València.



L'atleta kenyà Nicholas Mboroto Kosimbei ha batut el rècord de la10K València Ibercaja amb un temps de 27:52. D'altra banda, la corredora Marta Esteban ha guanyat en la categoria femenina amb un temps de 33:49, en una jornada en la qual han creuat la línia de meta un total de 10.910 participants.



L'esportista africà s'ha alçat amb la victòria i el rècord en superar l'anterior millor marca, la del corredor Menjo Kiprono, qui va aconseguir un 27:58 el 2011, segons ha indicat l'organització de la carrera en un comunicat.



El 30% dels participants han sigut dones, amb un total aproximat de 3.300 corredores. L'atleta valenciana del CA Cárnicas Serrano, Marta Esteban, "ha tornat a demostrar el seu bon estat de forma" i ha aconseguit el primer lloc batent la seua millor marca personal amb un 33:49.



Així, el podi masculí l'han completat Stephen Omís Arita (28:00) i Wilson Kiprono (29:06). En el podi femení, l'atleta Davinia Albinyana (34:56), també del CA Cárnicas Serrano, i Yésica Más (35:54), del CA Safor-Cafemax, han acompanyat Marta Esteban.



El director de la carrera, Álex Aparicio, ha assegurat que és "tota una satisfacció que aquesta novena edició haja batut el rècord de la prova, però encara ho és més que 11.000 corredors hagen creuat la meta i hagen gaudit d'aquesta jornada inoblidable per a la ciutat. Ja estem pensant en l'edició del 2018, que serà el nostre desè aniversari", ha avançat.



"Des de l'organització --ha prosseguit-- volem donar les gràcies als milers de corredors i ciutadans que hui han participat, d'una o una altra forma, en el 10K València Ibercaja i en la seua espectacular eixida de la mà de Joxe Fernández, el nostre locutor", ha destacat.



En la mateixa línia, ha expressat la seua gratitud cap als més de 500 voluntaris per "la seua gran labor desinteressada" i el treball dels prop de 100 efectius de la Policia Local de València, "amb un dispositiu de seguretat que, una vegada més, ha funcionat a la perfecció".



La Milla



Després de la celebració del 10K València Ibercaja, sobre les 11.15h aproximadament, ha tingut lloc l'eixida de la Milla (3a edició) i la Milla Menors (1a edició), un recorregut d'1.609 metres on els més valents han posat a prova les seues cames.



Aquesta competició, en la qual han participat més de 50 corredors, ha sigut conquerida per Juan Antonio Gil (CA Antonio Amorós Caudí - 04:27) en categoria masculina i per Miriam Gregori (05:43) en la femenina. L'atleta de l'equip 'The Kenyan Urban Way' s'ha convertit així en la campiona de la Milla per tercera vegada consecutiva.



El podi l'han completat, en categoria masculina, Octavio Pérez (CA Xàtiva - 04:41) i Jorge Peris ('The Kenyan Urban Way' - 04:48) i, en categoria femenina, Raquel Landín (05:45), atleta i entrenadora del 'The Kenian Urban Way' i Begoña López (05:48), del CA València Esports.