Gent de Compromís, sense eixida

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 12:15h

Compromís té més d’un problema i, sens dubte, a banda dels posicionaments entre el Bloc i Iniciativa, el col·lectiu de Gent de Compromís continuarà mobilitzant-se fins que es reconeguen els seus drets.Una vegada passades les festes nadalenques, els promotors del Manifest 12-D es posen de nou a treballar, “amb les ganes i la moral intactes”, per a continuar el camí iniciat fa un mes. Cal recordar que aquest col·lectiu ha impulsat un manifest per a reclamar el dret de Gent de Compromís a participar en l'organització i a formar part d'una Mesa de Negociacions per tal de resoldre la seua situació dins de la coalició.Les accions dutes a terme fins al moment (concentració i recollida de signatures) han sigut tot un èxit, fet demostrable,” ja que no es va aprovar el document que regulava la situació de Gent de Compromís, ni sembla que serà aprovat d'ací a poc temps. Document que, a hores d'ara, no ha sigut facilitat de manera oficial a cap representant de Gent de Compromís”, segons fonts d’aquest corrent.Malgrat l'èxit assolit, declaren que “no ens aturem ací. Una de les nostres principals preocupacions és que aquesta situació es quede paralitzada sota un ‘statu quo’ que ocasione una feblesa en les bases de Compromís que puga ser aprofitada per aquells que no volen reconèixer els drets de Gent de Compromís.”Per això, han anunciat públicament que el Manifest 12-D continua endavant amb els mateixos objectius: “Mentre no es reconega el funcionament democràtic de Gent de Compromís i no es respecten les seues assemblees i les decisions que s’hi adopten, continuarem treballant per assolir un Compromís igualitari per a totes i tots”.Tanmateix, han posat en marxa una campanya per a recavar noves adhesions al document a través d'una nova pàgina web ( www.mescompromis.com ) i portaran a terme noves accions, entre les quals està tornar a aplegar-se davant l'Executiva Nacional de Compromís, en cas que fóra necessari, per a assolir els seus objectius.Finalment, i arran de les declaracions de Mónica Oltra aquest cap de setmana al voltant de la situació de Compromís, “volem fer palés que estem d'acord en trobar una solució que acontente tothom, però és molt difícil fer-ho quan no es reconeix l'interlocutor i s'utilitzen arguments febles i afirmacions que no es corresponen amb la realitat. No es pot decidir sobre tot Compromís sense comptar amb totes i tots”.Respecte a la posició manifestada pel Bloc al seu Consell Nacional, “agraïm el fet que aposten per Compromís i que creguen en el futur d'aquest projecte, però demanem accions concretes i que no es conformen amb l'status actual”.