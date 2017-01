Morella obté xifres de rècord a nivell turístic durant el 2016

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 00:00h

Morella presenta un balanç turístic molt positiu durant el 2016. Al llarg d’aquest període han visitat el castell 95.626 persones, la qual cosa suposa un 16% més que en la campanya anterior i unes dades de rècord per a la localitat. A més, també han crescut les pernoctacions en autocaravana. Aquestes han suposat un total de 2.307, un 23,56% més que durant el 2015. Les dades del castell són les més elevades des que hi ha estadístiques i gestió de l’Ajuntament.Pel que fa al nombre de turistes, durant març i agost és quan més visitants arriben a Morella, encara que, Jorge García, regidor de Turisme, destaca que “l’afluència de visitants ha estat repartida durant tots els mesos de l’any. Hi ha dos pics a estiu i Setmana Santa, però les entrades al Castell de Morella s’han repartit de forma continuada durant tot l’any”. A més, també ha subratllat que “95.000 persones són tot un rècord per a Morella i un orgull que tanta gent vulga visitar el nostre poble”.A més, a Morella també s’ha incrementat el nombre d’autocaravanes que hi apleguen. Segons dades de la policia local, han estat un total de 2.307 pernoctacions a l’emplaçament habilitat per a aquestes durant el 2016. Això suposa un increment d’un 23,56% respecte a l’exercici anterior.Demà es celebra a Morella una reunió del Patronat de Turisme on es valoraran totes aquestes dades i es farà un balanç més exhaustiu i complet. En aquesta reunió també s’acabaran de tancar els actes de les Jornades de la Trufa que comencen el proper 26 de gener.Finalment, Fitur serà un dels temes principals de la reunió, ja que, en aquesta edició, l’Anunci 2017 es presenta a l’estand del País Valencià.