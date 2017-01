Puig, Oltra i Montiel signaran el dimecres l'ampliació de l’Acord del Botànic

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 14:30h

El president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, la vicepresidenta del Consell i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, i el secretari general de Podem al País Valneicà i síndic en les Corts, Antonio Montiel, signaran dimecres que ve l'ampliació de l’Acord del Botànic.En les rodes de premsa posteriors a la Junta de Portaveus de les Corts Valencianes, els síndics de Podem, Antonio Montiel, del PSPV, Manolo Mata, i de Compromís, Fran Ferri, han valorat que s'hagen complit els compromisos pactats i, per tant, se n’introduiran altres nous en l'ampliació de l'acord de govern que es formalitzarà dimecres que ve en el Jardí Botànic de València.No obstant açò, Montiel considera que a l'Executiu valencià “li falta trobar la velocitat adequada per al desenvolupament dels compromisos”. En aquesta línia, ha destacat que fins ara hi ha hagut una “certa sequera” en la presa de decisions del Consell, així com algunes “inèrcies del passat”.Al seu parer, “el Govern té una oportunitat molt gran en aquests primers mesos de l'any per a donar una espenta a la seua gestió”, i ha manifestat que 2017 ha de ser “l'any decisiu de la legislatura”, en el qual s'ha de fer “una reflexió del futur que volem per a la Comunitat Valenciana”.Sobre aquest tema, el portaveu de Podem considera que han de posar les “llums llargues” per a “dibuixar l'horitzó”, però ha destacat que no s'ha de fer “mirant les eleccions de 2019”, sinó “parlant de la Comunitat Valenciana del 2020”.Des del grup socialista, Manolo Mata ha dit estar “súpercontent” per “com va el treball amb Podem i Compromís”, i ha destacat que el Consell “està invertint en polítiques socials i millorant la vida de la gent”.Així mateix, Fran Ferri, de Compromís, ha qualificat de “molt bona notícia” la signatura de l'ampliació del pacte, ja que “si s'amplia és perquè el que fins ara hi havia s'ha dut a terme o està en procés”.Per la seua banda, la presidenta del PPCV i síndica en les Corts, Isabel Bonig, ha dit que al seu partit li dóna “exactament igual” el que ella denomina 'Acord del Titanic'. Ha indicat que es tracta d’un acord polític “entre ells”, que ha qualificat d’“acord de perdedors” que, encara que “legítim”, és “paper mullat”. Bonig creu que amb l’Acord del Botànic fan “postureig” i ha convidat el Consell a “començar a treballar” i a fer-se “menys fotos i més treball”.Manolo Mata ha replicat a Bonig que “el PP no ha assumit que està en l'oposició”, i ha acusat aquest grup parlamentari de “posar pedres en tots els camins”.Des de Ciudadanos (C's), el seu portaveu, Alexis Marí, ha indicat que no té “molta fe en aquestes coses”, perquè “aquest tipus d'acords tripartits ja sabem com han anat en altres territoris”. En qualsevol cas, ha dit que desconeix “el grau de compromís o de compliment” d'aquest pacte i ha preguntat al Consell si aquesta vegada “inclourà la paraula ocupació” en l'acord, ja que “és el que més preocupa els ciutadans”.