Tous aplica un nou sistema de reforestació de la Comissió Europea

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 00:00h

La localitat de Tous (Ribera Alta) aplica en àrees del seu terme municipal desboscades per processos d'incendis un innovador sistema de reforestació després d'haver sigut triada com un dels dos punts del territori valencià per a posar en pràctica un nou projecte de la Comissió Europea encaminat a restaurar zones desertificades, deprimides i recentment cremades, segons fonts municipals.Aquesta iniciativa s'emmarca en les actuacions impulsades per la Comissió Europea per a “promoure les noves tecnologies en la lluita contra els impactes del canvi climàtic que afecten particularment els països europeus de la conca mediterrània com una de les zones més sensibles i vulnerables del planeta”.El projecte, Life i denominat 'The Green link', es basa en “un nou i innovador mètode de cultiu com a ajuda de la reforestació”, especialment, “en llocs on el fracàs de la restauració pot arribar al 70 per cent de plantació”. La seua idea és reemplaçar el reg inviable per l'ús de cubetes d'aigua.Així, els experiments realitzats per a aconseguir aquest objectiu amb les caixes d'aigua van donar lloc a la ‘cubeta Cocoon, feta de cartró reciclat, molt eficient com a reserva d'aigua de baix cost i cent per cent biodegradable”, ha explicat el consistori, que ha apuntat que aquesta tècnica “ha mostrat taxes de supervivència del 90 per cent en assajos de restauració sense reg, fins i tot en zones desèrtiques”.El projecte preveu la plantació d’una extensa varietat d'espècies en diferents tipus de sòls situats en zones semiàrides i àrides al llarg de la conca mediterrània, en la qual “preval l'escassetat d'aigua i les altes temperatures”.Amb aquest tipus d'actuacions es pretén "convertir les terres degradades en sòls fèrtils i saludables i demostrar que la tecnologia Cocoon és econòmicament viable i pot utilitzar-se com a eina per a dissenyar estratègies de reforestació a gran escala en àrees on el reg és impossible o inviable".La cubeta Coccon es compon d'un dipòsit d'aigua, un buit central per a incorporar la plàntula, unes metxes poroses que transmeten la humitat del dipòsit cap a la planta i uns materials confeccionats amb pasta de paper segellada amb cera natural per a donar-li estanqueïtat".D'aquesta manera, s'aconsegueix “un tractament repel·lent per a espantar xicotets animals, una tapa de tancament amb un buit central i un protector de coberta que ajude en els estadis inicials, sempre difícils, a proporcionar recer, asil, i mitjans, en un entorn on la planta puga subsistir en condicions adverses”.A més, en el moment de la plantació, cada planta és reforçada amb la incorporació de microelements, fongs i bacteris per a microrritzar les arrels, al mateix temps que s'augmenta l'àrea d'absorció superficial, l'accés a la humitat del sòl, la millora de la seua estructura i la consecució en el futur d'arbres dotats d'arrels profundes i nombroses que faciliten i asseguren el millor desenvolupament sostenible, ha detallat l' Ajuntament de Tous