El judici per l’ERO de RTVV, aquest dimecres en l'Audiència Nacional

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 14:15h

El judici per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) extintiu de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) se celebrarà aquest dimecres, 11 de gener, en la Sala social de l'Audiència Nacional arran de la demanda que va presentar en el seu moment el sindicat CGT. La vista començarà a les 9 hores i serà pública.L'Audiència Nacional va suspendre aquest judici al juliol de 2014 fins que el Tribunal Constitucional (TC) es pronunciara sobre el recurs que va interposar el PSOE contra la llei autonòmica que en 2013 va permetre el tancament de l'ens públic.L'alt tribunal va rebutjar el 28 de setembre el recurs dels diputats socialistes perquè es va modificar la legislació després del canvi de govern en la Generalitat i que no es trobaren vicis en el procediment legislatiu. Després d'açò, es va fixar data de judici per a l'11 de gener de 2017.CGT, l'únic dels sindicats amb representació en el Comitè d'empresa de RTVV que no va subscriure l'acord d'acomiadament aconseguit entre la direcció de la ràdio i televisió públiques i la representació dels treballadors, va presentar a l'abril de 2014 una demanda col·lectiva contra l’ERO, sol·licitava la seua nul·litat i que es condemnara l'empresa a la readmissió dels treballadors.El passat mes de desembre va anunciar que ampliava la demanda a la nova Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) i que plantejarà la successió d'empreses perquè assenyala que la nova entitat “farà servir per al seu funcionament els recursos de l'extinta” societat pública.CGT creu que la demanda de nul·litat de l’ERO "té moltes possibilitats de prosperar" i ha instat el Consell a fer un esforç per a aconseguir un acord en seu judicial. En aquest sentit, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, indicava recentment que es negociava amb aquesta central sindical per a tractar d'arribar a "una solució pactada".Segons les dades de CGT, en el cas de prosperar la demanda, les indemnitzacions als treballadors podrien arribar a ser d’entre 150 i 200 milions d'euros, amb l'obligació de reincorporar a tota la plantilla, que retornaria les indemnitzacions i cobraria els salaris deixats de percebre, a més d'abonar els costos de Seguretat Social.En les últimes dates, CCOO i Intersindical han decidit sumar-se a aquest sindicat i personar-se en el procediment.La celebració d'aquest judici coincideix amb els últims passos de la CVMC: aquest dilluns acaba el termini de presentació de candidatures per a la direcció general de l'ens públic, a la qual opten una desena de candidats i finalitza el període de presentació d'esmenes o textos alternatius a la proposta de mandat marc del nou ens.