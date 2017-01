Continua el degoteig de candidats per a dirigir la nova RTVV

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 15:00h

A les nou candidatures anunciades a finals de la setmana passada se n’han afegit en les últimes hores algunes més. Així, als noms d’extreballadors en algun moment de la seua carrera professional, de Salvador Enguix, Clara Castelló, Artur Balaguer, Benjamín Marín, Àngel Martínez, Juli Esteve, Josep Ramón Lluch, Javier Argente i Sebastián Sánchez Castillo, cal afegir la de Pere Valenciano qui anunciava a les xarxes socials la seua candidatura alhora que advertia de no haver format mai part de la RTVV.A mitjan matí d’aquest dilluns s’ha conegut la d’un altre extreballador de l’antiga RTVV que ha confirmat la seua candidatura a les xarxes, com és el cas de Francesc Piera extreballador també de Levante EMT i actualment assessor de l’alcalde de Mislata (l’Horta Oest)Aquesta setmana però, serà clau per al futur del nou ens de radiotelevisió públic valencià amb la finalització aquest dilluns del termini per presentar candidatures a la direcció de l’ens. Dimarts, finalitza també el termini perquè els grups parlamentaris puguen presentar al·legacions a les Corts sobre el mandat marc del Consell Valencià de Mitjans de Comunicació (CVMC), mentre que per altra banda, dimecres ha de tindre lloc el judici a l’Audiència Nacional de l’ERO produït amb la plantilla de l’antiga RTVV.