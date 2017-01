‘Estem reconstruint el sistema públic de formació en idiomes que el PP havia dilapidat’

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 15:45h

Josep Nadal sosté que “s'ha ajustat l'oferta a la demanda”, ja que l'oferta en llengües que no foren l’anglès estava “sobredimensionada” i ara, amb el Govern del Botànic, s’han fet accions “per donar una oferta pública d’idiomes en condicions”

El diputat de Compromís Josep Nadal denuncia que les 96.000 places que s’oferien amb l'anterior govern del PP “no eren reals”. També subratlla que ara, a les EOI, s’està planificant “com toca” l’oferta de places allà on calen, hi ha professorat millor format, oferta de nous idiomes i matrícula en línia per evitar cues.

Imatge d'arxius de cues davant una Escola Oficial d'Idiomes. URL curta



RedactaVeu / València



El diputat i portaveu de Compromís a la Comissió d’Educació i Cultura a les Corts, Josep Nadal, ha manifestat que el PP “està manipulant les dades sobre la matriculació dels alumnes a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) per al curs 2017, quan el que està passant és que el Govern del Botànic està reconstruint el sistema públic de formació en idiomes que l’últim Consell del Partit Popular havia dilapidat”.



Segons Nadal, les 96.000 places que s’oferien amb l'anterior Govern “no eren reals”, ja que el curs 2015-2016 hi va haver 67.000 alumnes matriculats finalment. “Per tant, estaven unflant les xifres d'oferta sabent que no s'omplirien les places”.



Segons el diputat, actualment, “no s’ha baixat en professorat ni en alumnat; ben al contrari”. Per al curs 2016-2017, s’ha augmentat la plantilla a 40 professors d'EOI, dels quals més de 30 eren d'anglès: “Açò es va fer per tal de redistribuir els cinc grups que impartien els professors en quatre grups, sense baixar l'oferta de places”. Nadal ha remarcat que en anglès s'ha mantingut l'oferta i en la resta d'idiomes s'ha mantingut el mateix professorat i s'ha ajustat l'oferta a la demanda, ja que “l'oferta en llengües que no foren l’anglès estava sobredimensionada”.



Respecte del fet que molts alumnes es queden fora de la matrícula, “cada any és menys cert”, ha indicat Nadal, ja que des de 2013 ha anat baixant progressivament el nombre d'alumnat a les Escoles Oficials d’Idiomes: el curs 2013-2014 hi hagué 76.536 alumnes matriculats; en 2014-2015, foren 72.200 alumnes els matriculats i el curs 2015-2016 les matrícules han sigut 67.585 d’un total de 96.000 places oferides.



Aquesta baixada coincideix amb l'entrada en vigor en 2013 del decret 61/2013 del Consell, que reconeix les acreditacions de llengües estrangeres a una quantitat important d'entitats privades, segons Compromís.



“Marzà està posant ordre davant el mercadeig de titulacions”



“Des del moment de l’aprovació del decret, la majoria de funcionaris o aspirants a funcionaris que necessiten acreditar el nivell de llengües estrangeres se'n van a eixes entitats privades. Aquest decret també obria la possibilitat que qualsevol entitat privada poguera acollir-se a una convocatòria anual que la Conselleria feia per a reconèixer com a vàlids davant l'administració els certificats dels exàmens que feien en la seua acadèmia privada. Era un mercadeig de titulacions al qual l’actual conselleria que dirigeix Vicent Marzà està posant ordre”, ha remarcat Nadal.





Josep Nadal a les Corts, en una imatge d'arxiu.



Planificació de l’oferta de places “allà on calen”



Segons el parlamentari, “una vegada més, des d’Educació s’està acabant amb els desgavells i els interessos particulars del PP”. Així, en les EOI “s’està planificant com toca l’oferta de places allà on calen, hi ha professorat millor format, preparació de proves seguint els estàndards europeus, oferta de nous idiomes (eusquera, neerlandès, japonès i romanès), matrícula en línia per evitar les cues infernals de l’època del PP, reforç de l’expressió oral, cursos monogràfics i específics i un llarg etcètera d’accions per donar una oferta pública d’idiomes en condicions”.



Per últim, Nadal ha remarcat que tot això “hauria de servir-li, a la diputada del PP, Beatriz Gascó, perquè estudiara i aprenguera com es fan bé les coses i com es posa ordre al desgavell que va provocar en matèria d’idiomes l’anterior conselleria governada pel PP, on ella mateixa era una de les responsables”.



