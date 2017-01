Documentals en alta definició per internacionalitzar el patrimoni bandístic i cultural

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 16:00h

L’Àrea de Cultura de la Diputació de València presenta, dimarts, el projecte València és música. Es tracta, segons han informat, d’un programa pilot de dos metratges gravats en alta definició que combinen música amb imatges del patrimoni cultural, artístic, arquitectònic, paisatgístic, social i etnogràfic dels municipis de les comarques valencianes amb el propòsit d’internacionalitzar la música i donar a conèixer la tradició musical de les bandes valencianes i els atractius de les nostres localitats i ciutats arreu del món.En aquestes dos primeres gravacions, han participat la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena i la Societat Unió Musical de Carlet, ambdues guanyadores de la Secció Especial i Secció Primera del 40 Certamen Provincial de Bandes de Música, organitzat per la Diputació de València.El projecte està encapçalat per Xavier Rius i produït per l’Àrea de Cultura de la Diputació de València. A més a més, s’ha comptat amb l’ús de drons i tecnologia d’alta definició (HD) i també amb un equip humà format per més de 30 persones. Encara que la presentació tindrà lloc dimarts a la Diputació, el mateix dimarts per la vesprada es podrà veure l’audiovisual íntegre a Requena (la Plana d’Utiel-Requena), així com el dijous 12 de gener a la localitat de Carlet (la Ribera Alta).