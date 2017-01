El Govern espanyol confirma que sols un 2,97% dels residents a l’estranger pogueren votar

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 00:00h

El Govern espanyol ha confirmat, mitjançant la resposta a la pregunta plantejada per Compromís al Senat, que més d'un 96% dels espanyols que estaven fora d'Espanya durant les passades eleccions autonòmiques de 2015 no va poder votar.El senador de Compromís Carles Mulet va registrar durant 2015 una pregunta que ha sigut resposta ara i és que, “malgrat el temps transcorregut, les xifres continuen sent igual d'escandaloses”.Segons Mulet, “les dades parlen per si” i “la majoria de gent ‘exiliada’ laboralment fora de l'Estat són joves amb la millor formació de la nostra història, gent potencialment crítica amb l'actual Govern”. “Hem vist i denunciat casos flagrants d'extraviament de correus, burocràcia que es convertia en una carrera d'obstacles, cues infinites concentrades en una sola ciutat de cada país amb joves emigrats, la falta d'informació absoluta, tot açò per dissuadir els exiliats del vot, i així es va aconseguir que solament poguera votar, al final de recorregut, menys d'un 3% (2,97%) de la gent que tenia dret”. A més a més, assegura que “si veiem què va votar aquest 2’97% en aquelles autonòmiques, el PP va ser especialment castigat”.Mulet es feia ressò, en la seua interpel·lació al Senat, del fet que més d'un 96% dels espanyols que estaven fora d'Espanya en les passades eleccions autonòmiques de 2015 no va poder votar, en molts casos perquè no van arribar a temps d’apuntar-se al cens. Aquest problema es repetia aleshores de cara a les generals. El registre per inscriure's i exercir el dret a sufragi es va tancar sense avís institucional el 31 de juliol i Mulet va preguntar per quin motiu es va prendre aquesta decisió sense publicitar els tràmits.Ara, la resposta del Govern confirma les dades en afirmar que:“En relació amb la pregunta de referència, cal informar la seua Senyoria que, en les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015, van poder votar 919.082 espanyols inscrits en el cens electoral de residents en l'estranger. El nombre de sol·licituds de vot realitzades va ser de 50.256, de les quals van ser acceptades 46.543 i escrutades 27.336”.