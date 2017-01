Aznar posa el País Valencià com a exemple de ‘bona comprensió de la seua singularitat’

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 16:45h

L’expresident espanyol evoca el seu govern en minoria i adverteix que calen més reformes per a la recuperació econòmica



Jose Soler / ACN / València.



L’expresident del Govern espanyol, José María Aznar, ha demanat, aquest dilluns, “responsabilitat” a tots els grups polítics per introduir una agenda reformista que faça viable la sostenibilitat de la recuperació econòmica. En una intervenció prèvia a l’esmorzar informatiu que ha mantingut amb l’Associació Valenciana d’Empresaris, Aznar ha advertit que tot i que el 2016 ha estat un bon any econòmic per a l’Estat espanyol “els vents de cua no bufen tan fort” i ha reiterat la necessitat de reprendre unes reformes que considera “incomplertes”.



En aquest sentit, ha demanat una reforma fiscal integral i ha advertit dels riscos de recórrer a l’augment d’impostos com a una única forma de reduir el dèficit. L’actual president de la fundació FAES ha afirmat que és conscient de les limitacions d’un govern en minoria, però ha indicat que el dilema no pot ser triar entre acords o reformes, i ha demanat “responsabilitat” a totes les forces polítiques. Aznar ha evocat la seua experiència de govern sense majoria parlamentària i compromès amb objectius exigents de convergència amb Europa per fundar l’Euro.



En la seua primera intervenció pública després de renunciar a la presidència honorífica del PP, sense preguntes, Aznar ha apel·lat a la necessitat d’eixamplar amb urgència la part productiva de la societat amb reformes i ha advertit que el dèficit no ha de ser “element generador de creixement” si s’acudeix al deute com a “recurs indolor per pagar l’Estat del benestar”. Respecte d’aquests fets, l’expresident espanyol ha demanat una reforma fiscal integral que “oriente el sistema tributari al creixement econòmic i al seu potencial recaptatori”.



Al llarg de la seua intervenció, Aznar ha dit que el País Valencià és “un gran motor de creixement econòmic i d'ocupació i un factor essencial per a l'equilibri territorial dins del nostre país". El president de FAES ha dit que la clau del seu èxit ha estat “una bona comprensió de la singularitat”, que ha lloat com una singularitat “integradora dins d'un projecte nacional compartit ", sense caure en “les temptacions del radicalisme”.



A més a més, ha contraposat aquesta singularitat amb altres territoris que “sempre creuen que tenen dret a exigir més” o altres “que creuen que la història els fa creditors de més drets però de cap obligació amb aquells que han compartit la seua història”, que veuen “el dret a la diferència com una diferència de drets”.



Aznar també s’ha referit al context internacional, del qual ha dit que es fa “urgent” culminar la construcció de l'eurozona, abordar reformes estructurals i fer efectiva la integració del mercat interior. "Estem a l'avantsala de transformacions veritablement estructurals de l'ordre internacional, les més importants des del final de la Guerra Freda", ha advertit. I ha assenyalat que Europa ha de fer esforços per assegurar la seua posició en aquest nou ordre internacional.