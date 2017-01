L’AVL tornarà a triar president el 3 de febrer

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 17:15h

El passat 23 de desembre de 2016, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) no va poder triar nou president perquè cap dels dos candidats −l’actual president en funcions, Ramon Ferrer, i el vicepresident, Josep Palomero− va obtenir els vots suficients per poder fer avançar el procés d’elecció que afecta a tots els càrrecs de l’ens lingüístic normatiu.Cap dels dos candidats va assegurar si es tornaria a presentar la candidatura després que s’anunciara que l’AVL havia de fixar un nou termini de presentació de candidatures i de celebració del Ple extraordinari. Finalment, la data que s’ha fixat per celebrar el Ple extraordinari per a l’elecció de la Presidència i de la resta de càrrecs de la Junta de Govern serà la del 3 de febrer, segons l’acord aprovat hui per l’actual Junta de Govern en funcions i segons s’ha informat des de l’AVL.Pel que fa al termini de presentació de candidatures, s’obrirà el 16 de gener i finalitzarà el dia 31.