El pont que connectava Beniarjó i el Real de Gandia, nou anys després

La Diputació inverteix 452.981 euros en la reconstrucció d'una infraestructura que uneix aquests dos municipis de la Safor i que es troba en desús des que un episodi de fortes pluges el va malmetre el 2007

Estat actual del pont.

Xavier Pérez / Beniarjó.



De 25 minuts a 5: un estalvi de temps important que repercutirà en la qualitat de vida dels veïns de Beniarjó i el Real de Gandia gràcies a la restauració del pont que connecta les dos localitats de la Safor. És una intervenció subvencionada íntegrament per la Diputació de València, que ha fet una inversió de 452.982 euros.



La infraestructura quedà greument danyada després de les pluges de la tardor del 2007, que van provocar l'afonament d'una part del pont. Des d'aquell moment, fa quasi una dècada, el punt d'unió entre els dos municipis ha estat en desús.



És una realitat que han patit els veïns d'aquestes localitats durant els darrers nou anys. “Ja era hora que l’arreglaren. Perdíem molt de temps i havíem de fer una volta gran per anar al camp”. Són paraules d'Antonio, un agricultor de la zona que, per a accedir als seus terrenys, ha de creuar el pont. Tots els dies, durant aquests nou anys, ha hagut de recórrer, amb el motocultor que empra per treballar la terra, una distància molt més llarga per a arribar a la seua destinació. De la mateixa opinió són altres veïns dels dos municipis que posen de manifest l'impacte favorable que la restauració d'aquesta infraestructura tindrà per a les seues vides.





“Es tracta d'una inversió que superarà els 450.000 euros i suposarà una gran millora per a tots els veïns, tant per als del Real de Gandia com per als de Beniarjó” —ha destacat el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez.



De la mateixa manera, l'alcalde de Beniarjó ha destacat la rellevància de l'obra per als habitants de les dos localitats: “Han sigut nou anys en què la gent veia que es feien molts camps de futbol amb gespa artificial, jardins i altres coses i aquesta, que era una infraestructura tan important per als dos termes municipals, ningú la feia”.



El pont tenia malmesa l'estructura, la qual cosa el feia inservible, soscavació en el llit i sedimentacions posteriors. El projecte de reparació preveu reconstruir el mur que derrocà l'aigua i col·locar un mur de contenció. També es reforçarà l'estructura refermant les obertures i instal·lant una escullera en la zona baixa. El darrer pas serà col·locar baranes i un pas per als vianants que permetrà l’ús en condicions adequades de seguretat per a aquests i per als vehicles.