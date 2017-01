Els substituts dels docents jubilats en Nadal han començat hui les classes

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 18:15h

Hui s’han mamprès les classes als centres educatius valencians amb 73 cares noves. No eren alumnes, sinó docents que el passat 5 de gener d’aquest any acabat d’estrenar reberen un nomenament de la conselleria d’Educació. Es tracta de 34 vacants per jubilació en Educació Primària i 30 en Educació Secundària, així com 9 per altres raons, és a dir, 64 docents que aquest 30 de desembre s’han jubilat i la vacant dels quals ha estat substituïda “immediatament”, un nomenament que la conselleria ha qualificat “d’històric” perquè, segons afirmaven a aquest diari fonts d’Educació, “aquest procés, abans durava setmanes”, de manera que les classes han començat “amb tots els docents cobrint eixe nombre de vacants”.En aquest sentit, el conseller Marzà ha destacat que “en un any s'ha recuperat el 57% del professorat suprimit per les retallades de l'antic govern valencià, i amb aquestes adjudicacions continuem amb la nostra política que l'alumnat valencià tinga el professorat substitut a l'aula el més aviat possible”.Es tracta de 34 vacants per jubilació en Educació Primària i 30 vacants en Educació Secundària repartides en 15 de Primària i 15 de Secundària a les comarques d'Alacant, 2 de Primària i 2 de Secundària a les comarques de Castelló i 17 de Primària i 13 de Secundària a les de València. A més, s'han cobert per altres incidències 5 vacants més en Educació Primària i 4 més en Educació Secundària. El total de l'adjudicació arriba, per tant, a 73 vacants el 5 de gener.Pel que fa a les mesures posades en marxa per a aquest curs sobre les substitucions per baixes, la conselleria baixà dels 20 dies que es tardava en cobrir abans a una mitjana de 10 dies, “cosa que va tindre com a resultat que treballaren 1.200 docents substituts més que en cursos anteriors”.