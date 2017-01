L’actualització del Pacte del Botànic passa per donar més estabilitat al govern

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 19:45h

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha volgut deixar clar que a la reunió del proper dimecres, en la qual se signarà l’actualització del Pacte del Botànic per part del PSPV, Compromís i Podem, el govern que presideix va amb els deures fets; si més no, amb uns pressupostos per a 2017 “aprovats”. Així s’ha manifestat aquest matí, preguntat pels mitjans abans de presidir la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE.“El Pacte del Botànic ha demostrat durant aquests mesos una fortalesa absoluta a l'hora de generar estabilitat al govern i sent capaços d'haver aprovat dos pressupostos absolutament socials i pensats per als valencians de manera ràpida i coordinada", ha manifestat Puig, qui ha afegit que l’actualització tindrà com a pilars bàsics "l'estabilitat, l'honradesa i el diàleg". En aquest sentit, ha apuntat també que "som una de les poques autonomies que ja té aprovat el seu pressupost per a 2017, un fet que demostra la solidesa i la fortalesa d'aquest Govern i per açò el nou acord ha d'incidir a reforçar l'estabilitat de l'executiu al mateix temps que potenciem altres elements clau com són l'honradesa i la transparència, claus per a rellançar la hipoteca reputacional d'aquesta Comunitat", ha apuntat el líder dels socialistes valencians abans de començar la reunió de l'Executiva Nacional del PSPV en la qual Puig ha explicat quins seran els objectius dels socialistes en aquest nou acord i els reptes de futur del partit.En aquesta línia, Puig ha remarcat la importància del "diàleg social i del diàleg permanent amb la ciutadania" com una altra de les claus de l'acord, al mateix temps que ha agraït als tres partits "l'esforç que han fet per a anteposar per sobre de tot l'interès dels valencians i de les valencianes" i ha destacat que “allò fonamental d'aquest acord de govern és que no està pensat per a satisfer internament els partits, sinó que és un acord que supera absolutament el partidisme", ha incidit.Sobre la reunió de la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE, Ximo Puig també ha assenyalat que es tracta d'una trobada per a valorar i analitzar la situació política del País Valencià. Puig ha manifestat que “estem en una posició d'estabilitat molt positiva i ara cal explicar a la ciutadania a què respon la política del Govern valencià, en què consisteix el nostre projecte de progrés que avança d'acord amb el nostre partit”.A més a més, el president també ha parlat del Congrés Federal que han de celebrar els socialistes a nivell estatal, del qual ha d’eixir un partit “socialdemòcrata, de centre esquerra, progressista, fort, potent i capaç de transformar la societat”. Igualment, ha fet una breu valoració de la Conferència de Presidents que tindrà lloc la setmana vinent, on després de reunir-se amb diferents agent socials, Puig transmetrà i farà veure la “discriminació” que patim els valencians per part de l’Estat espanyol.