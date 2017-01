Vila-real i Xàtiva reviuen la crema que les agermana com a viles socarrades

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 00:00h

L’Associació Socarrats de Vila-real celebra, el proper dissabte, una marxa cívica per commemorar els fets ocorreguts el 12 de gener de 1706



Sixto Ferrero / Vila-real.



Vila-real és molt més que una ciutat amb un estadi alicatat de ceràmica. En l’imaginari col·lectiu és una vila socarrada des d’aquell fatídic 12 de gener de 1706, quan Felip V manà incinerar la vila de la Plana Baixa. Aquest fets, que aquest 2017 acompleixen 311 anys, són motiu de commemoració per a l’



“És l’acte que fem més gustosament”, afirma Fermí Fonts, president dels Socarrats de Vila-real. Es tracta d’una marxa cívica pels carrers de la vila, “un dels −actes− més participatius i espectaculars del calendari festiu que rememora un fet cabdal en la història de Vila-real i del poble valencià: la crema de la ciutat per les tropes de Felip V el 1706”.



Aquesta marxa tindrà un tarannà especial, ja que és la primera després de les converses entre l'Ajuntament de Xàtiva i el de Vila-real per arribar a un agermanament entre les dues viles socarrades per les flames borbòniques. Això, en la marxa, "volem remarcar-ho", afegeix Font. Per això, enguany, juntament amb els col·lectius, hi participaran la Muixeranfga de Xàtiva i la Conlloga-Muixeranga de Castelló, els Miquelets dels Regne de València i la dolçaina i el tabalet. Tot un seguit de símbols per recordar o fer memòria. A la marxa cívica, tant els Socarrats com ACPV han convidat l'Alcaldia de Xàtiva, qui ha confirmat que hi serà representada a la fita.





Els Miquelets del Regne de València en la marxa cívica de Vila-real de 2015.



A hores d’ara l’agermanament està “en procés” entre Xàtiva i Val-real, però encara que aquest s’ha aprovat per part dels dos ajuntaments, “són processos llargs i cal tancar-los”. Per això, “en aquesta ocasió, amb la marxa, es propiciarà perquè hi haja converses” al voltant d’aquests fets. De moment, les dues ciutats que compartiren destí en la Guerra de Successió estan encara coneixent-se una a l’altra.



Enguany, però, faran un fullet explicatiu que repartiran durant la marxa “perquè molta gent ens veu passar i no saben massa bé què fem”, reconeix Font. I és que els fets de 1706, com els del 19 de juny de 1707 a Xàtiva, “han estat amagats fins a recentment”, explica el president dels Socarrats vila-realencs, però “des de fa uns anys, l’Ajuntament de Vila-real, a recer de la iniciativa que es fa des de l’associació des de fa 23 anys, fan activitats a les escoles per remarcar aquest fets”. “Amb eixe sentit estem treballant, perquè la gent tinga la informació” i que puguen veure com es reviu una crema i com es reivindica una identitat pels carrers que la marxa cívica recorrerà fins a arribar a la torre Motxa, on tindran lloc els parlaments amb la presentació de Gloria Castellote.