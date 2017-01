1.300 quilòmetres en helicòpter per a conèixer les claus del Corredor Mediterrani

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 00:00h

L’obra maleïda. Així es pot qualificar la història negra de la infraestructura més important per al País Valencià i altres territoris. I és que els diversos governs espanyols encara no s’han adonat de la importància que té aquesta plataforma per a l’economia valenciana i les obres, en molts trams, continuen paralitzades.Per això, l’any 2016 els empresaris valencians digueren prou i crearen un front comú per a reclamar la compleció del Corredor Mediterrani al govern espanyol. El president de l’Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, i el propietari de Mercadona, Juan Roig, ja presentaren una web que permet als usuaris recórrer virtualment la totalitat de la xarxa ferroviària entre Algesires i la frontera amb França, conèixer les principals mancances dels diversos trams i els avantatges que aportaria l’enllaç d’alta velocitat amb Europa.Així, els responsables proposen uns ferrocarrils que permetin eixir de València a primera hora, reunir-se a Barcelona de matí i a Alacant a la vesprada.Però l’Estat espanyol amb la xarxa d'alta velocitat més extensa del món després de Xina, el Corredor Mediterrani és encara un projecte incomplet i irregular en pràcticament tots els seus trams.El president dels empresaris, Vicente Boluda, va exigir, en novembre, al nou Govern espanyol, que es comprometera amb fets amb el Corredor Mediterrani i pose una data a l’entrada en funcionament de l’alta velocitat entre Barcelona i Alacant. Boluda va indicar que això seria una mostra que el compromís del Govern espanyol amb la infraestructura va més enllà de les paraules. L’empresari va remarcar que tot i que la implantació del tercer carril avança aquesta ha de ser una solució provisional i que el Corredor Mediterrani no haurà finalitzat fins que no s’implante la doble plataforma.Des d’AVE s’ha reclamat que l’Estat contribuïsca a abandonar la concepció radial de l’alta velocitat per tal d’assumir una concepció “circular” i, en aquest sentit, va dir que cal circumscriure el Corredor Mediterrani.Entre altres punts del traçat, el web posa el focus actualment en el túnel sota l’AP7 entre Castellbisbal i Martorell, així com en el “coll d’ampolla” entre Tarragona i Vandellós. La reclamació d’un túnel passant a València per a donar sortida al cul de sac que suposa l’estació, així com la manca d’ample internacional entre València i Alacant, són altres de les intervencions que reclama AVE per a anar avançant en les obres del Corredor.El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i l'alcalde de València, Joan Ribó, ja mantingueren, a València, una reunió amb el nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna, a qui li exigiren un compromís amb el Corredor Mediterrani perquè el País Valencià "s’està jugant inversions molt importants", segons va remarcar el cap del Consell. Ribó, per la seua banda, va reclamar el túnel passant perquè la ciutat "no vol tornar a ser el semàfor ferroviari d'Europa".