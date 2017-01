Prop de 900 alumnes universitaris valencians es beneficien de les beques salari

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 11:30h

Educació destina 5 milions d'euros per pal·liar els efectes “negatius” d'una política estatal d'universitats i de l'anterior govern autonòmic “que generava desequilibris flagrants traduïts en el descens en un 11% de l'alumnat a les universitats públiques valencianes per no poder estudiar per raons econòmiques”, destaca el conseller Vicent Marzà.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat la resolució de les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris destinades als estudiants de les universitats publiques valencianes per al curs 2016-2017. En total han estat 882 beneficiats, dels quals 368 corresponen a la Universitat de València, 214 a la Universitat d'Alacant, 127 a la Universitat Politècnica de València, 102 a la Universitat Jaume I de Castelló i 71 a la Universitat Miguel Hernández.Les beques salari estan dirigides a l'alumnat que inicia per primera vegada els seus estudis universitaris el curs 2016-2017, les famílies del qual no poden fer front a les despeses derivades dels seus estudis universitaris. El llindar de renda que s'estableix és de famílies de quatre membres amb una renda de 18.000 euros i la nota mínima exigida és d'un 5, segons fonts de la Conselleria.“Destinem 5 milions d'euros per pal·liar els efectes negatius d'una política estatal d'universitats i de l'antic govern autonòmic que generava desequilibris flagrants traduïts en el descens en un 11% de l'alumnat a les universitats públiques valencianes per no poder estudiar per raons econòmiques”.Segons Marzà, es tracta d’un “canvi de prioritats” del Govern valencià i aquests 882 alumnes “són el símbol de la generació del Botànic, la generació d'alumnes que té garantida la igualtat d'oportunitats educatives en la vida sense condicionants econòmics”.Els alumnes beneficiats cobraran la quantitat íntegra mitjançant la seua universitat durant les pròximes setmanes. L'objectiu de les beques salari és evitar l'autoexclusió i garantir que els estudiants de nou ingrés puguen optar a una formació universitària amb un salari destinat a eixa finalitat. D'aquesta manera, l'alumnat pot col·laborar amb la seua família aportant un sou pròxim al salari mínim interprofessional de fins a 600 euros durant els quatre anys de formació.L'expedient acadèmic dels estudiants que han reunit tots els requisits està entre el 7,33 i el 10. Amb això, segons Educació, es prova que el govern del Botànic “dóna suport a l'esforç acadèmic de moltes persones amb un expedient impecable que no han de tenir entrebancada la seua oportunitat d'estudiar a les nostres universitats perquè la renda familiar siga baixa”. “És gent que ho té ben merescut i cal donar-los suport”, ha declarat la directora general d'Universitats, Josefina Bueno, qui ha afegit que els beneficiats renovaran l'ajuda sempre que superen acadèmicament cada curs.Més informació en aquest enllaç