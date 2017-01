Alerta per ratxes de vent de fins a 100 km/h en les comarques del Nord

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 11:45h

Les comarques interiors del Nord del País Valencià estan aquest dimarts en alerta per risc de forts vents, les ratxes dels quals podran arribar als 100 quilòmetre per hora, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que ha afegit que les precipitacions seran dèbils en el conjunt de la demarcació de Castelló.Per la seua banda, el Centre Ambiental d’Estudis del Mediterrani ha demanat, a través del seu compte de Twitter, “molta precaució” amb aquest fort vent, “que bufarà especialment en la segona meitat de la jornada en zones altes i aigües costaneres” del País Valencià.Aquest matí s’estan registrant algunes pluges dèbils en diverses comarques del nostre territori, entre elles la Ribera i el Camp de Morvedre, així com altres del nord del nostre territori.Un total de 18 demarcacions de l’Estat espanyol estan aquest dimarts en risc per precipitacions, nevades, vent fort o fenòmens costaners. En general, AEMET preveu aquest dimarts precipitacions localment fortes o persistents en el litoral cantàbric oriental i Pirineus i vent fort o amb intervals de fort a l'Empordà, Pirineus, desembocadura de l'Ebre i Balears. La cota de neu descendirà a 600 a 1.000 metres als Pirineus; se situarà en els 700 a 1.000 metres a Balears; entre 1.200 i 1.500 metres en el Sistema Central; en 1.000 a 1.300 metres en el Sistema Ibèric.