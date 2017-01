El jutge processa Castedo, Alperi i Ortiz per falsejar el PGOU d’Alacant

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 12:00h



EP / Alacant.



El jutge del jutjat d'Instrucció número 5 d'Alacant, Manrique Tejada, ha dictat un acte pel qual processa el constructor Enrique Ortiz i els exalcaldes del PP Sonia Castedo i Luis Diaz Alperi pels delictes de revelació d'informació privilegiada, tràfic d'influències i suborn, en relació a la peça separada del cas Brugal que investiga un suposat falsejament en la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).



En l'acte, donat a conèixer pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià aquest dimarts, també es processa, per assessorament il·legal, informació privilegiada, tràfic d'influències i suborn, el germà de l'exalcaldessa, José Luis Castedo. A més, hi figuren altres sis processaments. El jutge instructor, no obstant això, ha decidit sobreseure la causa respecte a l'esposa d'Ortiz, Manuela Carratalá.



La causa va començar el juliol del 2010 com a peça separada del cas Brugal, que investigava el presumpte falsejament del tractament de residus al Baix Segura. De les converses intervingudes per la Policia, es va apartar aquesta peça relativa a la tramitació del Pla General d'Alacant.



El magistrat assenyala en l'acte que per a arribar a la convicció de l'existència d'indicis de delicte s'han tingut en compte tant les converses com les nombroses diligències practicades i la "profusa documentació unida a les actuacions i els múltiples informes que hi consten".



La causa va ser enviada al TSJ del País Valencià el 2012 gràcies a l'aforament d'Alperi i Castedo com a diputats autonòmics i va tornar als jutjats d'Instrucció d'Alacant davant la pèrdua d'aquesta condició de tots dos el 2014.