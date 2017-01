Pavón: ‘Amb el processament d’Alperi, Castedo i Ortiz es demostra que hi ha matèria per al judici’

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 13:00h

Després que el jutge del jutjat d'Instrucció número 5 d'Alacant, Manrique Tejada, haja dictat una interlocutòria mitjançant la qual processa el constructor Enrique Ortiz i els exalcaldes del PP Sonia Castedo i Luis Diaz Alperi pels delictes de revelació d'informació privilegiada, tràfic d'influències i suborn, en relació a la peça separada del cas Brugal que investiga un suposat falsejament en la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), el vicealcalde d’Alacant i regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Pavón, ha mostrat la seua “satisfacció” per la resolució judicial amb què “es processa els dos exalcaldes i el presumpte finançador i corruptor confés, l’empresari Enrique Ortiz”.Des de Guanyar Alacant i com a regidor d’Urbanisme “vull mostrar la nostra satisfacció per aquesta interlocutòria que considera que hi ha matèria per al judici i s’asseuran a la banqueta aquestes persones que hauran de respondre per les acusacions en un document tan important com és el PGOU que presumptament es va falsejar”, ha dit el vicealcalde.“Nosaltres volem destacar el paper actiu d’Esquerra Unida com a acusació popular en aquesta peça i destacar la personació del mateix Ajuntament, “una mesura que era necessària pels perjudicis que pogueren incórrer al presumpte falsejament del PGOU”.Tant Esquerra Unida com l’Ajuntament estudiaran la interlocutòria per a “poder valorar-la de forma documentada”.