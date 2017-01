‘Acabar jugant-s’ho tot en l’ERO que va fer el PP en RTVV és patètic’

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 13:15h

El comitè d’empresa de RTVV “lamenta” que el futur del nou ens estiga “pendent d’un procés judicial”, en referència al judici per l'ERO extintiu que se celebra aquest dimecres en l'Audiència Nacional arran de la demanda presentada per CGT

“Hi ha hagut any i mig per haver arribat a una solució pactada, i si no s’ha fet és perquè hi ha hagut una responsabilitat política”, afirma el president del Comitè d’Empresa de RTVV, Albert Vicent, qui denuncia que “s’ha buscat la pitjor solució”.

“És una llàstima que estiguem pendents d’un procés judicial. El fet d’acabar jugant-s’ho tot en l’ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació) que va fer el Partit Popular és patètic”, ha afirmat en declaracions a La Veu el president del Comitè d’Empresa de RTVV, Albert Vicent (Intersindical) preguntat sobre la seua valoració del judici que sobre aquest ERO extintiu de RTVV tindrà lloc aquest dimecres, dia 11, en la Sala social de l’Audiència Nacional arran de la demanda que va presentar el sindicat CGT.



Vicent lamenta que s’haja arribat a aquesta situació ja que, recorda, “hi ha hagut temps suficient per a establir les bases d’una justícia restaurativa” i apunta que siga quina siga la sentència “no serà una solució que acontente totes les parts” i que “s’ha buscat la pitjor solució”.



Preguntat per si s’ha obert recentment un diàleg entre el Consell i el Comitè d’Empresa de RTVV de cara a buscar una solució pactada, Albert Vicent ha negat aquest extrem: “Amb el Comitè d’empresa no hi ha hagut cap contacte, el que desconeixem és si s’han produït amb la CGT”, ha apuntat.



El portaveu sindicat dels extreballadors de RTVV lamenta que s’haja arribat a aquesta situació ja que “que un Consell d’esquerres defense un ERO d’extinció fet pel PP és un contrasentit que evidencia la falta de voluntat” per arribar a un solució negociada.



Finalment, Albert Vicent considera que ens trobem en una setmana “clau”, ja que al judici que se celebrarà aquest dimecres en l’Audiència s’uneix la reunió del Consell Rector “en què sabrem les candidatures” per al càrrec de director general de la nova RTVV, així com la finalització de presentació d'esmenes o textos alternatius a la proposta de mandat marc del nou ens, “aspectes importants que condicionaran el futur de la nova RTVV en els pròxims anys”.



Antecedents



Cal recordar que CGT va presentar a l'abril de 2014 una demanda col·lectiva contra l’ERO de RTVV en què sol·licitava la seua nul·litat i que es condemnara l'empresa a la readmissió dels treballadors. També CCOO i Intersindical es personaren en el procediment. El sindicat CGT manifestà recentment que la demanda de nul·litat de l’ERO “té moltes possibilitats de prosperar” i instava el Consell a fer un esforç per a aconseguir un acord en seu judicial. Oltra va indicar recentment que es negociava amb aquesta central sindical per a tractar d'arribar a una “solució pactada”.



L'Audiència Nacional va suspendre aquest judici al juliol de 2014 fins que el Tribunal Constitucional (TC) es pronunciara sobre el recurs que va interposar el PSOE contra la llei autonòmica que en 2013 va permetre el tancament de l'ens públic. L'alt tribunal va rebutjar el recurs dels diputats socialistes perquè es va modificar la legislació després del canvi de govern en la Generalitat. Després d'açò, es va fixar data de judici per a l'11 de gener de 2017.



CGT, l'únic dels sindicats amb representació en el Comitè d'empresa de RTVV que no va subscriure l'acord d'acomiadament aconseguit entre la direcció de la ràdio i televisió públiques i la representació dels treballadors, va presentar a l'abril de 2014 una demanda col·lectiva contra l’ERO, sol·licitava la seua nul·litat i que es condemnara l'empresa a la readmissió dels treballadors.



El passat mes de desembre va anunciar que ampliava la demanda a la nova Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) i que plantejarà la successió d'empreses perquè assenyala que la nova entitat “farà servir per al seu funcionament els recursos de l'extinta” societat pública. Segons CGT, en el cas de prosperar la demanda, les indemnitzacions als treballadors podrien arribar a ser d’entre 150 i 200 milions d'euros, amb l'obligació de reincorporar a tota la plantilla, que retornaria les indemnitzacions i cobraria els salaris deixats de percebre, a més d'abonar els costos de Seguretat Social.



