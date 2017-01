El València perd una altra vegada dos punts, al descompte, front al cuer (3-3)

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 13:45h

Els valencians no van ser millor que l’últim i van desaprofitar l’avantatge en tres ocasions

El moment en que Clerc feia el gol de l'empat en el 91.

Javier Cid / València.



El València no alça el cap ni front al cuer. L’equip dirigit per Voro González va perdre l’oportunitat d’endur-se una victòria del Sadar en el minut 91 de partit i després de posar-se fins a tres vegades per davant en el marcador. Els valencians es van deixar empatar i porten, des de la jornada huit, sense sumar una victòria.



El partit no podia començar millor per al València, que al minut 2 ja manava en el tanteig gràcies a un gol de Munir de bonica cabotada després d’un bon centre de Siqueira. Voro li havia donat el testimoni a Carlos Soler, qui, amb el seu futbol, ho demanava a crits. I donava resultat.



Però, la defensa del València fa aigües. Mario Suárez, que va repetir de central improvisat front les baixes, va regalar un baló a Oriol Riera dins de l’àrea i el davanter va firmar la igualada. El València va passar els seus pitjors minuts però cap a final de la primera part va anar refent-se, a poc a poc, a base d’ocasions perdudes en les botes de Rodrigo, Munir o Mina.



I, en l’última jugada del primer acte, l’equip valencià va arreplegar els seus fruits d’una manera inesperada, ja que Oriol Riera, autor de l’empat, es va fer un autogol a la treta d’un córner botat per Parejo, que va donar avantatge al València al descans.



L’inici del segon acte va ser paregut al primer, amb un València ofensiu però que va cometre un error defensiu que li va costar l’empat. Aquesta vegada va ser en una jugada en l’àrea valencianista que la defensa no va acabar de rebutjar i que va caure a Roberto Torres per acabar posant el 2-2.



Com amb l’anterior gol, el València va viure mals moments però, amb una jugada col·lectiva, es va refer. Montoya va recollir la pilota en la seua banda al centre del camp i es va recolzar en Parejo, que va assistir Mina perquè obrira Munir a banda. L'exfutbolista del Barça va assistir dins l'àrea a Montoya, que va definir com si fóra un davanter per establir el 2-3. Amb el gol, el València tenia minuts de patiment per davant que pareixia que anaven a acabar quan l’àrbitre va assenyalar penal a favor del València a quatre minuts per al final. Però, Parejo va errar el llançament.



Així, al minut 91 Clerc va culminar l’empat d’Osasuna després d’una bona assistència de Kodro, que va posar el definitiu empat amb el qual el València continua molt a prop de la zona de descens i amb mala dinàmica després d’aquest empat front a un rival directe que podria haver servit per allunyar-se del descens a Segona Divisió.



Fitxa tècnica:



3 - Osasuna: Mario, Unai Garcia, Oier, Márquez, Berenguer, Causic, Imanol, Torres (De las Cuevas, m. 74), Clerc, Oriol Riera (Kodro, m. 80) i Sergio León (Jaime Romero, m. 80)



3 - València CF: Diego Alves, Montoya, Mario Suárez, Mangala, Siqueira (Lato, m. 46), Enzo Pérez, Parejo, Carlos Soler, Rodrigo (Nani, m. 71), Munir (Sito, m. 88) i Santi Mina.



Gols: 0-1: m. 2: Munir. 1-1. m. 6: Oriol Riera. 1-2. m. 45: Oriol Riera en pròpia porta. 2-2. m. 62: Roberto Torres. 2-3. m. 73: Montoya. 3-3. m. 92: Clerc.



Àrbitre: Álvarez Izquierdo (comitè català). Va amonestar Ivan Márquez i Oier per part de l'Osasuna, i a Dani Parejo, Mario Suárez, Mangala, Munir i Enzo Pérez per part del València CF.



Incidències: Partit de la 18a jornada disputat a l'estadi del Sadar en la nit del dilluns a les 20.45 hores.