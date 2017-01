Las bandes de música: una joia valenciana d’exportació internacional

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 13:45h

L’Àrea de Cultura de la Diputació de València presenta el projecte documental ‘València és música’



Sixto Ferrero / València.



L’Àrea de Cultura de la Diputació de València ha presentat a la Beneficència de València el nou projecte amb què es pretén exportar el patrimoni bandístic, musical i cultural dels valencians. València és música, és un projecte audiovisual que tindrà, segons ha avançat el diputat Xavier Rius, 10 capítols d’aproximadament 30 minuts de durada. De moment, compta amb dos vídeos pilot on les bandes de música i les seues respectives poblacions són els protagonistes del film.



La selecció de les bandes i les seues respectives poblacions respon al fet d’haver guanyat el Certamen Provincial de Bandes de Música que organitza també la diputació, en les dos categories més destacades (especial i primera). Així doncs, les dues bandes que han encetat el projecte són la de la Societat Musical Santa Cecília de Requena i la de la Societat Unió Musical de Carlet.



El diputat ha volgut recordar que el projecte respon a una de les primeres demandes que li va fer la Federació de Bandes (FSMCV) com és el fet de treballar la internacionalització del patrimoni bandístic i musical del País Valencià, més enllà del nostre territori.





El diputat de Cultura, Xavier Rius. Foto: laveupv.



La producció del projecte ha estat a càrrec d’Adi produccions, com ha puntualitzat Rius, guanyadora per concurrència. Mentre que la realització ha estat a càrrec de Carlos Castro. Rius ha explicat que els documentals “s’oferiran a tots els canals” de radiotelevisió de l’estat i del panorama internacional, “sobretot als públics”, ha apuntat, per tractar d’internacionalitzar aquesta “joia” que tenim els valencians, fent referència a les agrupacions musicals valencianes.



Per la seua banda, el compositor Ferrer Ferran, autor de l’obra lliure amb què guanyà Santa Cecília de Requena, i un dels compositors habituals en el susdit certamen, ha afegit que amb aquests vídeos, “donem més dades perquè ens coneguen en el món”.





L'alcalde de Requena, Mario Sánchez. Foto: laveupv.



En el torn de paraula dels alcaldes, Mario Sánchez, primera autoritat de Requena, ha agraït l’esforç de la Diputació per tirar endavant aquest projecte i ha invitat a acudir aquesta vesprada al Teatre Municipal (20h) per gaudir del vídeo complet; igualment, Maria Josep Ortega ha agraït la tasca feta, alhora, ha apuntat que “formar part d’una banda és formar part d’una cultura, d’una família” ha dit l’alcaldessa de Carlet, població que a hores d’ara compta amb 15.000 habitants i dues societats musicals, com ha recordat Ortega, qui ha conclòs invitant també la ciutadania a visitar el proper dijous Carlet per veure l’emissió del documental.





L'alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega. Foto: laveupv.



Finalment, el realitzador del projecte, Carlos Castro, ha explicat que els films compten amb música i imatge, sense paraula, perquè calia “eliminar barreres” per a facilitar la internacionalització, de manera que així “qualsevol televisió que vulga emetre-ho, només ha de posar-ho”. Dins del film s’ha prestat atenció, segons ha explicat el realitzador a la música, l’escultural, la pintura, a tot allò que forma el patrimoni local i que representa un bagatge cultural que hi ha als pobles”.



Per acabar, el diputat de Cultura ha animat a visitar les dues poblacions per gaudir del patrimoni, de la gastronomia i de la música, acudint a veure les emissions d’ambdós documentals, ja que “no hi haurà massa ocasions de veure’ls en directe”, si no és que quan comence a exportar-se ens els trobem en algun canal de televisió internacional, o en la nova i futura RTVV.