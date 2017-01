Justícia fa cas als sindicats: caldrà tindre coneixements de valencià per ser funcionari

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 14:15h

La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha mantingut una trobada aquest matí amb els representants sindicals de CCOOPV, UGT-PV i Intersindical, els quals li han fet arribar l’acord “històric” que van signar el passat mes de desembre a La Nau de la Universitat de València, on els sindicats demanen per unanimitat que tot el personal de la Generalitat tinga un nivell de coneixement adient de valencià, per poder atendre la ciutadania en les dues llengües.La consellera ha estat acompanyada pel secretari autonòmic de Justícia, Ferran Puchades, i la directora general de Funció Pública, Eva Coscollá, segons ha informat l’administració pública. Bravo ha rebut la proposta dels sindicats al mateix temps que els ha explicat que, l'avantprojecte de Llei de Reforma de la Funció Pública Valenciana, que es tramitarà a les Corts, “va en la mateixa direcció a fi de millorar l'atenció al ciutadà en qualsevol de les dues llengües oficials”.La consellera ha valorat “positivament” i ha “agraït” que finalment els sindicats presentaren conjuntament un document signat sobre aquesta qüestió, ha explicat Vicent Maurí, d’Intersindical. Igualment, Maurí, preguntat per aquest diari, ha afirmat que el compromís amb què han marxat de la trobada amb la Conselleria de Justícia és que “la nova llei de la Funció Pública que arribarà ara en gener, arreplegarà la competència lingüística en els termes que planteja l’acord” sindical.Per altra banda, des de la conselleria, han apuntat que en l'actualitat, el 70% dels empleats de la Funció Pública valenciana té algun tipus de titulació que acredita la seua competència lingüística en valencià. El grup més nombrós és el compost per aquells que posseeixen el Grau Elemental (5.265), a qui segueixen els empleats que tenen acreditat el Mitjà (4.870), l'Oral (3.622) i el Superior (1.735). Altres 524 empleats tenen acreditades altres titulacions diferents a les expedides per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.