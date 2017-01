EUPV demana que s’incloga en l'ampliació del Botànic la rebaixa del llistó electoral del 5%

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 00:00h

EUPV ha sol·licitat a PSPV, Compromís i Podem que incloguen en l'ampliació de l’Acord del Botànic la rebaixa del llistó electoral del 5 per cent.Segons la formació d’esquerres es tracta d’una mesura que “no es pot demorar més si en els pròxims comicis municipals i autonòmics volem tenir una cambra més plural”. Així ho ha assenyalat el coordinador d'EUPV, David Rodríguez, que ha anunciat que la seua formació presentarà en els ajuntaments del País Valencià en què té representació una moció en la qual demana que es modifique la Llei Electoral Valenciana i es rebaixe la barrera del 5 al 3 per cent en cadascuna de les circumscripcions per a equiparar-ho al que marca la Llei de Règim Electoral, així com que aquesta modificació incloga també l'obligació de fer candidatures paritàries i cremallera al 50 per cent.Aquesta acció és la primera de moltes altres que EUPV té previst engegar encaminades a “fer una crida a tota l'esquerra social i política perquè es rebaixe el llistó del 5 per cent”.Rodríguez ha recordat que en la reforma de 2006 EUPV va aconseguir que s'eliminara aquesta barrera de l'Estatut d'Autonomia i ara en la Llei Electoral Valenciana, “més fàcil de modificar”. En concret, la formació d'esquerres va presentar una esmena a la totalitat a la proposta de Llei Electoral Valenciana on es proposa eliminar la barrera del 5 per cent i que el límit el marcara la mateixa Llei d'Hondt.Així mateix, també va proposar que la proporció entre homes i dones no fóra de 60-40 per cent, sinó del 50 per cent, a més d'establir l'alternança dels dos sexes per a assegurar la presència paritària no solament en les candidatures, sinó també després, entre els diputats que resulten triats.“Quan una candidatura suma més de 100.000 vots, la situació és molt injusta perquè de tenir tres o quatre escons es queden en zero per unes centenes”, ha manifestat David Rodríguez, qui ha apuntat que en 1999 tant Unió Valenciana com el Bloc es van quedar fora de les Corts amb el 4,76% i el 4,6% dels vots, respectivament. Quatre anys més tard, “el Bloc es va tornar a quedar fora amb el 4,77% i en els últims comicis va ser Esquerra Unida la que va haver d'abandonar la cambra valenciana amb el 4,38%”, ha recordat.“Es tracta d'un assumpte al qual es van comprometre els integrants de l’Acord del Botànic i que no es pot demorar més si en els pròxims comicis municipals i autonòmics volem tenir una cambra més plural i representativa de tots els sectors valencians”, ha defensat Rodríguez, qui ha indicat que el PP ha tingut en la seua mà des de fa més de 10 anys la possibilitat de realitzar aquest canvi però “no ha volgut perquè no li interessava”.