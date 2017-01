Ballester pregunta si hi ha nota interna de la Guàrdia Civil per l'atac lingüístic de Gata

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 15:15h

La diputada valenciana Àngela Ballester ha dirigit al Govern estatal una sèrie de preguntes relacionades amb els fets esdevinguts el passat 6 de desembre a Gata de Gorgos quan el primer tinent d'alcalde del municipi i secretari general de Podem Gata, Jaume Monfort, va ser recriminat per la Guàrdia Civil per parlar en valencià, podeu consultar tota la informació relativa en aquest enllaç Ballester ha manifestat que “en un estat democràtic plurinacional i plurilingüístic com el nostre és fonamental garantir el dret dels ciutadans a ser atesos per l'Administració en la seua llengua materna”. La diputada de Podem ha advertit que malgrat açò, en l'últim Informe sobre el compliment a l'Estat espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d'Europa, el Comitè responsable recordava a les autoritats espanyoles el deure respecte a la situació del valencià i a aplicar el seu article 7, el que diu “que en matèria de llengües regionals o minoritàries, en els territoris on aquestes llengües es practiquen i segons la situació de cada llengua, les parts fonamentaran la seua política, la seua legislació i la seua pràctica sobre els objectius i els principis següents: la facilitació i/o el foment de l'ocupació oral i escrit de les llengües regionals o minoritàries en la vida pública i en la vida privada”.També ha incidit la diputada sobre el fet que la guàrdia civil haja redactat presumptament una "nota interna" on acusen Jaume Monfort d'agressió verbal contra els agents per parlar-los en valencià, segons s'ha informat en diversos mitjans de comunicació.Per tot açò ha formulat les següents preguntes al Govern estatal:• Existeix una nota interna de la Guàrdia Civil sobre l'incident amb el primer tinent d'alcalde de Gata de Gorgos?• Té la Guàrdia Civil protocols o indicacions perquè els ciutadans i ciutadanes puguen dirigir-se als seus efectius en qualsevol de les llengües cooficials en el territori en què es troben?• Té el Govern plans específics per a complir amb les recomanacions del Comitè del Consell d'Europa de protecció i promoció del valencià?