Foment manté el suspens sobre el futur de l'autopista AP-7

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 00:00h

El senador territorial Carles Mulet ha denunciat que el Ministeri de Foment “segueix sense aclarir què pensa fer en poc més d'un any –a partir de 2019 en què finalitza el contracte de concessió- amb l'autopista de peatge AP-7” -una de les més rendibles de l’Estat espanyol i que té una intensitat mitjana diària que supera els 20.000 vehicles, segons Compromís-.El vial ha estat explotat des de la dècada dels 70, quan van entrar en servei, i és en 2019 quan acaba la concessió a l’empresa Abertis (França-Alacant), segons fonts de Compromís, que recorda que la corporació Abertis va obtenir el 2014 uns ingressos de 4.889 milions d'euros i uns beneficis de 655 milions. “A més de l'AP-7, explota les R-2, R-3 i R-5, que el PP pretén rescatar de la seua complicada situació econòmica a partir de l'estiu i que s'estima costaran uns 50 euros de mitjana per ciutadà en el que tècnicament s'anomena per justificar-ho 'Responsabilitat Patrimonial de l'Administració'”, apunta Mulet.La pregunta al Govern espanyol de Compromís es va formular després de les declaracions del delegat del Govern estatal al País Valencià que va afirmar -com també va fer la ministra en el seu moment- “que no s'allargarà més la concessió” -després de dues pròrrogues- però que el Govern espanyol podria optar per no suprimir totalment el peatge a l'AP-7 per “compensar” el dèficit acumulat en altres autopistes com les radials de Madrid o optar per altres fórmules de gestió. El senador Mulet reclamava saber si aquest final de la concessió “suposaria també el final del cobrament de peatges o, per contra, aquests seguirien, tot i que els diners se'ls quedarà el Govern per pal·liar el dèficit de les autopistes radials de Madrid”."La resposta no pot ser més insultant, perquè ens assenyalaren el que tothom sap: el contracte de concessió de l'autopista AP-7, Tarragona-València-Alacant, finalitza l'any 2019”, lamenta Carles Mulet.El senador considera que això vol dir que la relació contractual amb la societat que actualment explota la concessió “haurà finalitzat, revertint l'autopista a l'Administració General de l'Estat, però sense aclarir per a res els nostres temors, que són que se'ls acudisca mantindre regulat l'ús del vial mitjançant peatge i no s'òbriga al públic com a ferramenta i vial de gran capacitat que articula el territori i soluciona greus problemes d'accessibilitat, accidentalitat i mobilitat per tota l'autonomia”.“Després de 40 anys pagant peatges, la resposta sobre el futur de l'AP-7 és tan imprecisa, que evidencia que alguna cosa amaguen sobre aquest negoci”, denuncia Mulet.