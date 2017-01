Vegà-ana, elegit neologisme de l’any 2016

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 15:45h

Llengua i drets lingüístics

Aquest 2016 en la tria del neologisme de l'any, organitzada per l’ Observatori de Neologia (OBNEO) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i l’ Institut d’Estudis Catalans (IEC), la paraula escollida ha sigut vegà-ana que ha comptat amb el 21,6% dels vots emesos per les 1.700 persones que hi han participat obertament.Vegà-ana fa referència, tal i com s'explica al comunicat de l'IEC , a la persona que practica el veganisme, que és una pràctica que consisteix a abstenir-se de menjar i fer servir productes d'origen animal i a adoptar un estil de vida basat en el respecte envers els animals. Les persones que segueixen aquest corrent s’anomenen vegans.

La paraula escollida neologisme de l’any 2016 ha estat, per una àmplia diferència, vegà-ana (amb el 21,6% dels vots), seguida per maridatge, (12,4% dels vots). La resta de vots han quedat molt repartits entre les deu paraules restants: micropoble (8,9 %), ciutat refugi (8%), invisibilitzar (7,8%), gihadista (7,7%), precaritzar (7,5%), antropocè (7,1%), nomofòbia (6,3%), futtoc (5,2 %), superlluna (5,2%) i transmèdia (2,3%).Enguany ha sigut la tercera vegada que s'ha realitzat aquesta crida oberta per triar el neologisme de l'any, que en 2014 es va escollir estelada i en 2015 dron. En tots dos casos, la Secció Filològica de l’IEC va decidir incorporar al diccionari normatiu el neologisme guanyador. La paraula guanyadora d'enguany també és candidata a formar-ne part.D’aquesta edició, els organitzadors del neologisme de l’any en destaquen el gran èxit de participació ―han votat 1.700 persones―, i, per tant, consideren que és “una iniciativa que ja està consolidada en la societat catalana”.Entre els participants, se celebrarà un sorteig, i la persona premiada rebrà un volum de l’obra La Gramàtica de la llengua catalana i un lot de llibres cedit per les editorials Comanegra, Adis, Gregal i Barcanova, a qui els organitzadors agraeixen la seua col·laboració en el premi.L'Observatori de Neologia analitza el fenomen de l'aparició de paraules noves o neologismes en l'ús, tant pel que fa al català com al castellà. I s’entén per neologisme una paraula que es fa servir en el nostre dia a dia i que, o bé no està inclosa en el Diccionari de la llengua catalana, o bé sí que hi és, però amb un significat diferent.