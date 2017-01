Cs decidirà si Benissa és d’esquerres o de dretes

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 16:45h

Abel Cardona de Reiniciem Benissa pot convertir-se en el proper alcalde

Reiniciem Benissa, PSPV i Compromís signen l’acord programàtic per governar la localitat de la Marina Alta.

RedactaVeu / Benissa



La setmana passada les tres forces d’esquerres de Benissa, Compromís, Reiniciem Benissa i PSPV-PSOE, anunciaven que portarien a les seues respectives assembles un acord programàtic de govern que implicava fer un bloc homogeni d’esquerres per intentar fer-se amb l’alcaldia de Benissa, vacant després que el cap de llista del PP i alcalde fins aleshores de Benissa, Juan Bautista Roselló, dimitira del seu càrrec el passat 19 de desembre.



Així doncs, les tres forces de l’oposició han aprovat i signat aquest acord programàtic que han fet públic (poden veure’l en el document adjunt d’aquesta notícia) amb el qual es presentaran aquesta vesprada a partir de les 18h al ple que tindrà lloc a la localitat.



En aquest ple, Ciudadanos tindrà la clau de la governabilitat, ja que si l’únic regidor amb què compta torna a donar el seu vot favorable al candidat popular, l’ajuntament quedarà com estava. En cas que no siga així, les forces del canvi proposen com a alcaldable Abel Cardona de Reiniciem Benissa.



Des d’aquest diari els seguirem informant si es produeix aquest canvi polític al consistori de la Marina Alta.