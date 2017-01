Ribó reivindica davant Puig la llei de reconeixement de capitalitat per a València

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 16:30h

Ajuntament i Generalitat exigiran el contracte programa al govern espanyol per a posar en marxa la T2



RedactaVeu / València.



L’Ajuntament de València i la Generalitat treballen per a aprovar una llei que reconega els elements culturals i patrimonials de la ciutat, així com una sèrie de competències i els recursos i finançament que fan falta per a desenvolupar-les. Per a impulsar aquesta normativa, la Llei de Capitalitat, i complir així una disposició de la Llei de Règim Local de l’any 2010, l’Administració Local i Autonòmica crearan una Comissió Mixta per a generar l’esmentada llei que primer s’ha d’aprovar a les Corts valencianes i posteriorment a les estatals.



L’alcalde ha explicat que amb aquesta llei “la ciutat comptarà amb més autonomia i capacitat de gestió, i consolidarà la seua posició en l’Estat espanyol i en la Comunitat Valenciana” com a urbs metropolitana. Joan Ribó ha defensat que la ciutat tinga una llei de capitalitat “com la tenen Madrid i Barcelona”, i com a eina per trobar recursos en matèria de transports i infraestructures i “en atenció a la seua condició d’una de les grans urbs de l’Estat, amb una gran zona metropolitana al seu voltant”.



Aquest ha sigut un dels acords a què han arribat hui l’alcalde de València, Joan Ribó, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, que s’han reunit a l’Ajuntament per a abordar conjuntament assumptes que afecten la ciutat de València com, per exemple, la T2 de Metrovalencia.



Es tracta d’una infraestructura parada per a la qual el govern de la Nau reivindica la seua posada en marxa, també amb l’ajuda “d’un finançament estatal, com el que rep Màlaga o Sevilla” per a infraestructures de transport, ha explicat Joan Ribó, qui també ha recordat l’acord per a reconstruir l’Autoritat Metropolitana “que ens permeta exigir al govern central que els pressupostos de 2017 contemplen un contracte programa amb València per a subvencionar el transport públic, tal com es fa amb altres ciutats”.



Durant la trobada de hui, que s’emmarca en una sèrie de reunions periòdiques que l’alcalde i el president del Consell mantenen, els dos responsables públics han coincidit a l’hora de plasmar “una aliança davant els contenciosos amb el govern estatal que –tal com ha reiterat Ximo Puig- s’han de solucionar perquè és intolerable que la ciutat de València siga l’única, de les seues característiques, que no reba finançament per a desbloquejar infraestructures com la T2, i que no tinga una subvenció de l’Estat per al transport públic”.



Amb l’objectiu “de reivindicar i exigir al govern central”, l’alcalde i el president de la Generalitat també han decidit hui demanar, conjuntament, una entrevista al ministre de Foment, Íñigo de la Serna. I en la mateixa línia reivindicativa, el pròxim mes de febrer València liderarà una trobada d’alcaldes de tot Espanya per a abordar un finançament local que permeta cobrir les necessitats de la ciutadania.



D’altra banda, Joan Ribó i Ximo Puig han parlat “dels progressos de gestió de l’últim any” a l’hora de traspassar competències per les quals, per exemple, en breu, l’Ajuntament executarà multes de trànsit o determinades sancions que fins ara eren difícils de recaptar a veïns d’altres poblacions. També s’han impulsat intervencions a la ciutat amb els 12 projectes rellançats amb el Pla d’Inversions de la Generalitat, amb la recuperació del Cabanyal, i amb la creació del fons de cooperació municipal en el Pressupost de la Generalitat.



L’Ajuntament i la Generalitat també treballaran conjuntament enguany per a rellançar la figura i obra de l'escriptor Vicente Blasco Ibáñez, en torn al qual hui ja s’ha celebrat un acte al saló de Cristall de l’Ajuntament, on l’alcalde de València ha presentat el llibre Blasco Ibáñez. Su vida y su tiempo.