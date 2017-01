Compromís i PSPV proposen la creació d’un canal internacional en la nova RTVV

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 17:15h

Els grups parlamentaris Compromís i Socialista han presentat aquest dimarts les seues aportacions conjuntes al document base del mandat marc de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la nova RTVV, elaborat pel Consell Rector i assumit per la Comissió de Les Corts com a document de treball, entre les quals destaca la creació d'un canal internacional.Entre les propostes s’ha volgut destacar la que insta perquè s'oferisca, en la mesura de les seues possibilitats tecnològiques, un canal d’àmbit internacional amb programació provinent de la resta de canals així com de continguts específics. Des dels dos grups es creu que “amb un canal internacional fomentaríem la projecció de la cultura i la indústria audiovisual valenciana en l’exterior”. A més, es proposa tindre en compte la realitat dels valencians i valencianes que viuen a a l'estranger promovent la seua relació amb la societat valenciana.Aquest document de propostes inclou “totes les mesures per millorar encara més els mitjans públics que ja estem molt prop que es puguen posar en marxa, i que estem segurs que, per com està sent tot el procés, seran un referent en quant a qualitat informativa i pluralisme”, s’ha assenyalat des d’ambdues formacions.Un altre dels suggeriments que es proposa és que es prenguen mesures per incentivar que la publicitat emesa en els mitjans de comunicació públics valencians siga preferentment en la llengua pròpia. De la mateixa manera es requereix, com ja s’apunta en l’article 33 de la llei de creació de la CVMC, que l’oferta musical del canal temàtic cultural radiofònic continga, com a mínim, un 50% de cançons interpretades en valencià.Així mateix també es remarca en aquestes al·legacions conjuntes que els mitjans públics valencians respecten i reflectisquen en els seus continguts la diversitat afectiu-sexual existent en la societat i promoguen la igualtat entre les seues diferents expressions i la no-discriminació cap al col·lectiu LGTBI.En aquest document de propostes també s'insta la CVMC a establir les mesures oportunes perquè, en tot tipus de contractació externa, es garantisquen unes condicions laborals dignes i de qualitat d’acord amb el que estableix l’article 42 de la llei de creació de l’ens.Finalment, Compromís i PSPV també afegeixen consideracions perquè s'intercanvien continguts amb televisions locals i comarcals, perquè el nous mitjans siguen accessibles a les persones amb diversitat funcional i perquè es reflectisca la pluralitat generacional de la societat en els seus continguts, especialment, en els formats informatius i d’opinió.