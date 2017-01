Parcent guanya el I Circuit de Llargues la Bolata

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 18:00h

L'equip de la Marina Alta guanya Sella per 10-7



PilotaVeu / Alacant.



Alacant ciutat va viure diumenge un dia històric per a la pilota valenciana i sobretot per al món de les llargues, ja que el seu carrer de Jorge Juan acollia la final del I Circuit de Llargues la Bolata una magnífica jornada que va emplenar el carrer de la ciutat i que va estar a l’altura de les grans cites.



La final la disputaven els equips de Parcent i de Sella, dos clàssics de les modalitats de ratlles que sempre ocupen els cartells de les grans finals i que, per tant, es coneixen a la perfecció.



A més, també aprofitaren l’esdeveniment per retre homenatge, per part del Club de Pilota d’Alacant i del consistori local, a Julio Mas, últim trinqueter de la ciutat d’Alacant, fins als anys 50, moment en el qual va estar molt present la Muixeranga d’Alacant.





La Muixeranga d'Alacant. Fotografia: Ulisses Ortiz



Pel que fa al tema esportiu, arrancava la matinal amb una exhibició de joves promeses de la lliga de llargues, on destacaven sobretot les banques, Cardona de Pedreguer i Jose Luis de Benidorm. Just després, arrancava la final del Circuit La Bolata, en què els de Parcent s’alçaven amb el triomf, competició que de segur tindrà continuïtat en els pròxims anys. Parcent formava amb Àngel, Sacha, Sala, Conillet i Ivan, mentre que Sella, també presentava la seua alineació de gala, amb Màlia, Jordi, Quico, Jesús i Piripi.



Es tracta de clubs amb diferents polítiques, en Parcent, predominen els jugadors fitxats, mentre que Sella, són tots jugadors locals excepte la seua banca, Màlia.



Arrancava la partida amb domini dels de Sella, que col·locaven un 2 a 0 en el marcador, degut, sobretot, a la bona adaptació que tenien al carrer i al bon fer de Jordi, des de la banda del rest, molt encertat. No obstant això, els de Parcent aconseguien fer-li la volta al marcador anotant-se quatre jocs seguits, i posant un 2 a 4. A partir d’ací, els de Sella sempre anaren per darrere en el marcador, això sí, sense tirar la tovalla en cap moment, com ells sempre fan. A la fi, els de Parcent guanyaven per 10 a 7 i s’enduien el trofeu de campió, i un suculent premi econòmic de 2.000 euros, en un marc incomparable, als peus del Castell de Santa Bàrbara.



Protagonistes de la final i autoritats. Fotografia: Ulisses Ortiz



Lliuraven els trofeus el president de la Federació de Pilota, Daniel Sanjuán, el regidor de Cultura d’Alacant, Natxo Bellido i Eva Montesinos, regidora també del consistori local i Sebastià Gner, coordinador de pilota valenciana de la Generalitat.