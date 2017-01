La Generalitat col·labora en la promoció del turisme LGTB al País Valencià

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 00:00h

El secretari autonòmic de l' Agència Valenciana del Turisme (AVT), Francesc Colomer, ha mantingut una reunió amb representants de l'Associació d'Empreses i Professionals per a Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Comunitat Valenciana (AVEGAL) en la qual ha mostrat la disponibilitat de l'Administració per col·laborar i donar a conèixer l'oferta del País Valencià en el turisme LGTB.Tots dos organismes s'han compromès a treballar per posicionar el País Valencià com una destinació 'gay-friendly'; en aquest sentit, s'han posat sobre la taula futures accions que tenen per objectiu “impulsar el producte LGTB en la nostra destinació i incrementar així l'arribada de turistes amb aquest perfil”, tal com es pot llegir al comunicat de la Generalitat.

Segons Colomer, el propòsit del Consell és continuar amb la línia que s’impulsa des de l'Agència en aquest segment, i ha assenyalat que "des de la Generalitat volem acollir tots els perfils de turistes, perquè hi ha oferta turística per a tots i tots són benvinguts".AVEGAL és l'associació que reuneix l'empresariat, principalment d'oci, dirigit a la comunitat LGTB que, segons Colomer, "és el que li dóna un valor afegit a una destinació turística per a ser autènticament gay-friendly".Aquesta associació va nàixer fa cinc anys per agrupar un xicotet grup d'establiments LGTB de la ciutat de València que necessitaven donar una embranzida i promocionar la seua oferta empresarial amb vista al creixement del turisme LGTB en la ciutat. Actualment, centra les seues accions a donar a conèixer per mitjà de la difusió i la publicitat les accions que duen a terme les empreses LGTB i LGTB-friendly del País Valencià; donar suport a les accions institucionals que tenen com a objectiu la promoció turística de les comarques valencianes entre el públic LGTB i promoure els intercanvis i la col·laboració entre empreses i institucions LGTB per a la realització d'accions comunes.