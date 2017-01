El PP deixa de governar Benissa després de 18 anys

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 17:45h

Abel Cardona de Reiniciem Benissa rep el suport de Compromís, PSPV i C’s

RedactaVeu / Benissa.



El passat 19 de desembre, el fins aleshores alcalde de Benissa (la Marina Alta), Juan Bautista Roselló, va dimitir com a alcalde. Amb aquesta, haurien sigut cinc legislatures de govern del PP, però Roselló va deixar l’acta abans d’acabar el 2016.



Aquest dimarts s’ha celebrat un nou ple d’investidura amb dos candidats: un per part del PP, Alberto Poquet, que compta amb els vots dels vuit regidors, i Abel Cardona, de Reiniciem Benissa, una candidatura fruit d’un acord de govern signat per Compromís, PSPV i Reiniciem Benissa. En total, eren vuit vots els que aportaven les esquerres, però calia el vot d’Isidor Mollà, exalcalde per CDS, posteriorment com a independent i ara regidor de Ciudadanos en l’Ajuntament benisser.



Mollá havia donat suport anteriorment a la investidura de Roselló, però ara ha capgirat el seu suport cap a les denominades forces del canvi. Després de 18 anys de govern del PP, Abel Cardona serà l’alcalde de Benissa durant el temps que queda de legislatura.