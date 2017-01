C’s proposa incloure l'anglès en les emissions infantils de la nova RTVV

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 17:45h

Demana "l'eliminació que els mitjans públics de comunicació audiovisual hauran de promoure l'espai comunicatiu comú propi de l'àmbit lingüístic"



Redactaveu / València.



Ciutadans (C's) ha proposat en les al·legacions al document marc de la nova Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) que s'incloga l'anglès en les emissions infantils de la nova televisió pública.



Segons ha explicat el diputat autonòmic Toni Subiela, "els mitjans de comunicació públics són una oportunitat que s'ha d'aprofitar en benefici de l'educació dels nostres fills", per la qual cosa reclama "que es fomente l'aprenentatge de l'anglès durant les emissions en franja infantil i juvenil".



"Les propostes de C's a l'esborrany de mandat persegueixen garantir la qualitat i la pluralitat dels continguts que s'emeten, així com la independència i la despolitització dels nous mitjans de comunicació públics valencians", ha subratllat Subiela, al mateix temps que ha explicat que "les propostes de C's eliminen tota referència ideològica, ja que el mandat marc deu ser un document breu i explícit del camí a seguir, sense interferències partidistes i sense oblidar-se, en cap cas, que la sostenibilitat de l'ens ha de ser prioritat".



Per açò, demana "l'eliminació del punt 5 de l'apartat II d'Objectius Generals, que assenyala que els mitjans públics de comunicació audiovisual hauran de promoure l'espai comunicatiu comú propi de l'àmbit lingüístic".



Subiela ha destacat també l'esmena de Ciutadans que garanteix que es potencia el teixit industrial del País Valencià i ha afirmat que "C's no admetrà indicacions perquè els diners dels valencians hagen de destinar-se a altres territoris espanyols".



"La creació d'ocupació en el sector audiovisual valencià ha de ser el principal objectiu dels mitjans de comunicació públics", ha afegit el parlamentari de Ciutadans, qui ha recordat que "reobrir RTVV no ha sigut mai la prioritat, però davant l'inevitable, cal treballar, com a oposició responsable, perquè es faça de la millor forma possible".