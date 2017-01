Esportistes de 45 països participen en un campionat internacional de fitnes a la Vall d'Uixó

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 18:15h

L'Auditori Leopoldo Peñarroja acollirà aquest campionat mundial de fisioculturisme el 27 de maig

Les autoritats en la presentació del World Championships of Bodybuilding & Fitness de la Vall d'Uixó.

Foto: Ajuntament de Vall d\'Uixó URL curta



Etiquetes

Fisioculturisme, Vall dUixò



PilotaVeu / Vall d’Uixó.



La Vall d'Uixó serà la seu del World Championships of Bodybuilding & Fitness (NAC) el proper 27 de maig a l'Auditori Leopoldo Peñarroja. Aquest campionat mundial de fisioculturisme reunirà més de 400 participants de 45 països en modalitats tan variades com fitness, miss bikini o talla-pes, entre d'altres.



El regidor d'Esports i segon tinent d'alcalde, Jordi Julià, i l'organitzador i vicepresident de la federació espanyola d'aquest esport, Manolo Ventura, han presentat el que serà "un dels grans esdeveniments a nivell esportiu i turístic d'aquest any a la nostra ciutat, perquè ja està creant molta expectació en participants i aficionats".



Ventura ha convidat "tots els vallers i valleres a venir a veure-ho, perquè només hi ha 1.000 butaques i ja estem rebent moltes peticions".



En aquest sentit, Julià ha destacat que aquest campionat "serà positiu per donar a conèixer la nostra ciutat" i a més "ens posiciona com un referent per acollir grans cites esportives, ja que aquest any també som la seu del Campionat d'Espanya de Duatló".



L'edil d'Esports ha agraït a Manolo Ventura "el seu treball per portar aquest mundial, després de molts anys de treball per aconseguir-ho" i ha afirmat que és "una bona oportunitat per als aficionats per conèixer professionals d'aquest àmbit i compartir experiències i rutines" .