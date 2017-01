El I Circuit Intercomarcal de màdel arrenca aquest cap de setmana

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 18:45h

Picanya serà la localitat que done el tret d'eixida el diumenge al campionat d'aquesta nova modalitat de pilota valenciana

PilotaVeu / Picanya.



El màdel, una modalitat sorgida davant la necessitat d’instal·lacions per a la pràctica de la pilota valenciana, comptarà durant el 2017 amb seu primer Circuit Intercomarcal.



Enguany es compliran 5 anys des que es va disputar la primera edició del campionat a Castelló de la Ribera i, des d’aquest moment, nombrosos clubs s’han interessat per aquesta nova modalitat.

Concretament, 8 poblacions de 7 comarques acolliran aquesta iniciativa durant el 2017.



La primera parada del Circuit serà Picanya, que acollirà el seu II Torneig 12h de màdel el pròxim 15 de gener, sobre el qual, els pròxims dies, tindrem més informació.



A més de Picanya, el Circuit també visitarà les localitats de Castalla durant el mes de juny, Ontinyent i Castelló de la Ribera pel juliol, Miramar i Senyera en agost, Orba en setembre i finalitzarà a l’octubre en València.







El circuit comptarà amb premis per als guanyadors de cada campionat i amb un rànquing per a la primera categoria que s’actualitzarà després de cada competició amb l’objectiu de premiar els primers classificats en finalitzar el Circuit.



Amb aquesta iniciativa es pretén donar un major impuls a la nova modalitat, motivar la gent cap a la pràctica del màdel i sobretot que el Circuit servisca com una eina més per aproximar nous aficionats a la pràctica de la pilota.







