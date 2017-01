Abel Cardona, nou alcalde de Benissa: ‘L’ajuntament ha de ser valencianista’

Dimarts, 10 de gener de 2017 a les 19:15h

Benissa ha canviat a mitjan de legislatura de Govern. Tal com ha informat aquest diari, a les 18h de dimarts l’Ajuntament ha celebrat un ple extraordinari d’investidura on finalment les forces del canvi s’han reeixit , ja que Abel Cardona, de Reiniciem Benissa, ha estat tirat alcalde després de la dimissió del popular Juan Bautista Roselló.La votació ha estat precedida per l’acord de governabilitat signat pels tres grups polítics de progrés −Compromís, Reiniciem Benissa i PSPV−. Però la confluència només aportava vuit vots, els mateixos amb què comptava Alberto Poquet del PP. En eixa cruïlla entrava en joc el vot decidíssiu d’Isidor Mollà, exalcalde per la CDS, com a independent i ara regidor de Ciudadanos a l’Ajuntament. Mollà s’havia abstingut en la investidura de 2015, donant l’Alcaldia, per cinquena vegada consecutiva, al PP, però amb la dimissió de Roselló, Isidor Mollà ha optat finalment per capgirar el seu suport i ha votat favorablement per Abel Cardona. Mollà havia rebut pressions mediàtiques de mitjans conservadors que titllaven Mollà de “traïdor” per donar suport a “radicals”. Fins i tot, des de Ciudadanos, han informat que l’expedientaran i l’expulsaran.Durant el discurs de Cardona, hi ha hagut agraïments per tothom, “als qui han votat aquestes forces i als qui no”, i ha destacat “la valentia” d’Isidor Mollà entre altres lloances als suports rebuts dels grups de progrés, on ha destacat la feina feta pels socialistes en els primers anys de democràcia, “quan estava tot per fer”, als seus companys de partit, és a dir, als seus “amics” i a Compromís, “sempre en la trinxera” i “necessaris perquè aquest Ajuntament ha de ser valencianista”, ha dit Cardona.“Ja no ens alimenten les molles, volem el pa sencer, la ciutadania ha d’apoderar-se”, ha advertit citant Ovidi, ja que d’ara endavant l’Ajuntament és feminista, obert, transparent, participatiu, etc., i hi haurà canvis propiciats per aquest “cànter nou, aigua fresca”, com ho han definit des de Reiniciem.