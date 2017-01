València dóna suport a l'estudi de la UPV per fer les falles amb palla d'arròs

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 00:00h

Els materials que es proposen en aquesta recerca són més sostenibles i no contaminants

Ribó ha destacat que la utilització d'aquest material servirà també per solucionar el "problema mediambiental" que suposa la crema de la palla de l'arròs dels camps de l'entorn del parc natural de l'Albufera.

L'Ajuntament de València ha expressat aquest dilluns el seu suport a la recerca i els estudis que duen a terme diferents serveis i departaments de la Universitat Politècnica de València (UPV) per aconseguir nous materials més sostenibles i no contaminants, com la palla de l'arròs i les serradures, amb els quals construir els monuments fallers.



Així ho han plasmat l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i els regidors de Cultura Festiva, Pere Fuset, i de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, en la visita que han realitzat a la Facultat de Belles Arts de la UPV per reunir-se amb els responsables d'aquesta recerca i conèixer mostres dels citats materials.



Ribó ha destacat també que aquesta alternativa per a la creació dels monuments fallers servirà per solucionar el "problema mediambiental" que suposa la crema de la palla de l'arròs dels camps de l'entorn del parc natural de l'Albufera. Igualment, s'ha compromès a cercar i habilitar recursos municipals dirigits a sufragar aquests estudis.



"Ens interessa per molts costats", ha dit el primer edil respecte de la recerca que realitza la UPV. Els responsables de l'estudi d'aquests nous materials han comentat que el pressupost que es planteja per a la seua pròxima fase és d'uns 12.800 euros.



L'alcalde i els edils Fuset i Campillo han assistit en l'aula de Tecnologies Interactives i Fabricació Digital de la Facultat de Belles Arts a una explicació i demostració de com generar i utilitzar els nous materials que s'investiguen. Rubén Tortosa, professor del Departament de Dibuix i sotsdirector de Recerca i Postgrau de Belles Arts, i Miguel Sánchez, professor del Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors de la UPV han sigut els encarregats de donar a conèixer aquestes qüestions als responsables municipals.



Sánchez ha indicat que l'objectiu del projecte és "plantejar una nova forma de preparar els 'ninots' de falla basada en la tecnologia d'impressió de 3D, amb materials de reciclatge com la palla de l'arròs, les serradures o altres residus agrícoles que pogueren funcionar de manera semblant" amb la finalitat "que la combustió siga més neta i es rebaixen o anul·len així els contaminants que es desprenen a l'atmosfera.



L'expert ha explicat que fins al moment s'ha desenvolupat "un primer projecte, finançat per la UPV" amb el qual s'ha arribat "a uns materials −serradures− que cremen molt bé". No obstant açò, ha apuntat la necessitat de seguir treballant i investigant atès que malgrat l'avanç assolit, aquest material "no funciona a la velocitat que es necessita per al procés d'impressió 3D". "Per açò volem continuar treballant", ha dit.



Miguel Sánchez ha ressaltat la conveniència de seguir estudiant i fent proves amb la palla de l'arròs, tenint en compte que és també un material "econòmic" i que ofereix possibilitats per "reciclar un material que no té un altre ús". Ha detallat que per ser utilitzada en aquests casos la palla de l'arròs ha de ser triturada fins fer-la com les serradures amb la finalitat d'obtenir després una pasta per començar a treballar i crear la figura que es projecte.



L'investigador ha agregat, preguntat pels terminis del seu estudi, que es preveu que en tres mesos s’obtinga "un xicotet resultat" que no serà "el final del camí", sinó "el següent pas". Així mateix, ha comentat que la UPV està treballant en aquestes qüestions "de la mà d'alguns artistes i tallers fallers, atès que açò no té sentit si es fa d'esquena a ells". No obstant açò, ha precisat que "no es té una solució completa" per a ells i que "encara és prompte per plantejar l'ús massiu d'aquesta tecnologia".



Millorar la salut dels artistes



Sánchez ha considerat que els artistes fallers són receptius a canviar la seua forma de treball i a utilitzar nous materials i tecnologies encaminades a una millor sostenibilitat. "Molts tallers estan introduint noves tecnologies a una velocitat important. No crec que hi haja una oposició sobre aquest tema", ha dit, alhora que ha ressaltat que amb l'ús de materials menys contaminants també es planteja reduir l'exposició dels artistes a agents que poden ser problemàtics per a la seua salut".



Per la seua banda, l'alcalde de València ha valorat, com també ha fet Fuset, que a més d’"avançar per solucionar un problema mediambiental com la crema de la palla de l'arròs" s'avance per donar alternatives a la crema de materials contaminants en la 'cremà' i per "garantir la salut laboral dels artistes fallers".



"Volem buscar nous materials sense eixos problemes i introduir les noves tecnologies en les falles. Ens interessa moltíssim treballar amb la gent que entén per buscar eixides. És una idea interessant i el cost que plantegen és raonable", ha asseverat Ribó.



Nous materials en la falla municipal



El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, que ha agraït la labor dels investigadors de la UPV, ha avançat que en la pròxima falla municipal es podrà trobar, si dóna temps, alguna peça feta amb els nous materials que planteja aquesta institució acadèmica.



"El meu desig és que el projecte siga un èxit i que en un futur, no gaire llunyà, la Falla de la Plaça de l'Ajuntament siga un exemple d'avantguarda també en els materials, que no suposen un risc per a la salut dels artistes fallers i permeten una combustió més neta i espectacular", ha apuntat l'edil, que ha confiat també que la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat siga també "un estímul" en el camp de la recerca.