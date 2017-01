La FPV obri una convocatòria per presentar projectes per a la gestió del món professional

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 10:00h

La Federació de Pilota Valenciana ha obert el termini de la convocatòria pública per presentar projectes per a la gestió del món professional de la pilota valenciana, és a dir, per a les modalitats d‘escala i corda i raspall, per a l’exercici 2017.El termini per presentar les propostes finalitzarà a les 15.00 hores del dia 25 de gener de 2017. Dites propostes han de ser remeses al següent correu electrònic de la Federació de Pilota Valenciana: info@fedpival.esLes propostes deuran introduir tots o part dels següents punts:- Introducció: Anàlisi de la situació actual del món professional- Pla d’actuació i actuacions prioritàries- Calendari de competicions oficials 2017- Sistema de competicions- Rànquing de jugadors escala i corda i raspall- Rànquing de feridors d’escala i corda- Rànquing instal·lacions d’escala i corda i raspall- Rànquing de jutges d’escala i corda i raspall- Puntualitat i sistema de travesses- Gabinet de suport a l’esportista- Finançament del projecte: Sistema de remuneració dels jugadors- Altres aspectes a tenir en compte