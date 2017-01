La Generalitat declararà el 2017 Any Blasco Ibáñez

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 00:00h

El president Ximo Puig, després de la reunió mantinguda aquesta setmana a l'Ajuntament de València amb el seu primer edil, Joan Ribó, per tractar diferents temes que afecten la ciutat, i després que s’hagen finalitzat els termes del decret per dur a terme aquesta declaració, ha anunciat que la Generalitat declararà 2017 Any Blasco Ibáñez.El passat dimarts, les dependències municipals acolliren la presentació del llibre Blasco Ibáñez, La seua vida i el seu temps, redactat per la filla de l'escriptor i que està format per 360 pàgines dividides en tres parts més annexos.L'alcalde, Joan Ribó; la regidora de Cultura, Glória Tello; el president de la Fundació Centre d'Estudis Blasco Ibáñez, Ignacio Soler Serrano, i el coordinador del llibre, Emilio José Sales, inauguraren l'Any Cultural amb la presentació d'aquest llibre.Ribó insistí en el reconeixement internacional de Blasco Ibáñez, “un valencià universal, no solament perquè captava el sentir de la nostra terra, les nostres gents i els nostres paisatges, sinó també perquè va saber donar testimoniatge de l'època que li va tocar viure, com la Primera Guerra Mundial”, la qual cosa va quedar retratada en la seua obra Els quatre genets del Apocalipsis.“Si gran és la dimensió de Blasco Ibáñez com a novel·lista, polític, periodista, editor, viatger i cineasta, en aquestes pàgines podem acostar-nos a la seua empremta humana exuberant i dinàmica, però també aguaitada per moments d'amargor i neguit", explicà Joan Ribó.Per la seua banda, Glòria Tello manifestà que “Blasco Ibáñez va lluitar en la seua vida, en la seua obra, en el seu activisme, per construir una societat moderna que s’adequara als ideals republicans de llibertat, justícia i laïcisme”, mentre que Ignacio Soler Serrano declarà que espera que aquest siga “el principi d'una nova etapa per al reconeixement de la figura de l'escriptor i polític, que ha traspassat fronteres”.La revisió del llibre ha estat a càrrec d’Emilio José Sales Dasí, qui ressalta que va ser “una figura cabdal” del segle XX. Destaca el fet que l'autora ha volgut reflectir dos objectius: defensar la reputació del seu pare i reivindicar la seua contribució en tots els fronts en els quals es va aventurar. A més, ha defensat la seua labor altruista amb els desfavorits com, per exemple, amb els pescadors del Cabanyal.Amb aquest llibre s'inauguren les activitats d'un programa cultural que reivindica la figura d'aquest polifacètic valencià: activista polític, fundador del diari El Pueblo i prolífic escriptor, entre moltes altres coses.Aquesta obra ha romàs inèdita des que Libertad Blasco Ibáñez la va finalitzar a Mèxic en 1977 i va ser conservada per Gloria Llorca juntament amb altres documents i objectes personals de Vicente Blasco Ibáñez, que s'exposen ara en la casa museu que l’Ajuntament de València va obrir en el seu xalet de la Malva-rosa.