Treballadors de RTVV es manifesten davant l’Audiència Nacional

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 10:15h

Un centenar de persones, secundades per companys de les televisions de l'Estat espanyol −Canal Sur, TV3, Telemadrid i TVE− s'han desplaçat a Madrid per demanar solucions tant al conflicte laboral com al dèficit comunicatiu que pateix el País Valencià.El judici, que ha començat a les 9 del matí, respon a la demanda interposada per CGT i a la qual s'han adherit la resta de sindicats del comitè d'empresa: CC.OO, Intersindical, UGT, CSIF i USO.Caben tres possibilitats: que el jutge declare la nul·litat, la improcedència o que el considere ajustat a llei. Es dóna la paradoxa que el Govern de la Generalitat, a través del seu servei d'Advocacia, defensa l'ERO imposat pel PP que tant va criticar. De la sentència d'aquest judici depèn el futur de la nova RTVV.