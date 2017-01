Franco i Primo de Rivera al Casino Gran de Canals

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 00:00h

Reiniciem Canals considera “vergonyós” que un dels actes centrals de la festa de Sant Antoni tinga lloc al Casino Gran davant d'imatges que homenatgen el feixisme i les morts que aquest va causar a l'Estat espanyol

L’agrupació Reiniciem Canals ha organitzat per a aquest dissabte una taula rodona per debatre sobre memòria històrica. L’acte tindrà lloc dos dies abans que el Casino Gran de Canals, en què són presents les imatges de Francisco Franco i Primo de Rivera, acollisca un dels actes centrals de les festes de San Antoni.

Josep Miquel Santacreu, autor de La recuperació de la memòria històrica al País Valencià i futur director de la càtedra interuniversitària de memòria democràtica, és un dels participants en la taula rodona que sobre Franco i Primo de Rivera tindrà lloc aquest pròxim dissabte, dia 14, a Canals, organitzada per l’agrupació Reiniciem Canals.



Un dels motius que ha dut el grup a tractar aquest tema i a situar-lo precisament en aquesta data és el fet que just dos dies després, el 16 de gener, dia que dóna inici a la festa de Sant Antoni, se celebrarà −com es fa cada any− un dels actes centrals de la festa al Casino Gran del poble, un espai on són presents les imatges de Francisco Franco i Primo de Rivera.



Des de Reiniciem Canals expliquen que és “vergonyós que un acte públic, popular i festiu, tinga lloc davant d'imatges que homenatgen el feixisme i les morts que aquest va causar a l'Estat espanyol”.



El grup municipal duu temps insistint en aquesta denuncia i confessa que ara que no és el Partit Popular qui es troba al govern, sinó una coalició formada per Gent de Canals, Compromís, PSOE i Esquerra Unida, confiava “que hi hauria més sensibilitat i voluntat de resoldre aquest tema”.





Petició infructuosa de retirada de les imatges franquistes



Des de Reiniciem, prèviament a la festa de 2016, van presentar una moció, en què demanaven que es negociara amb el Casino per tal que les imatges foren, almenys, retirades o tapades durant el transcurs de l'acte. En la moció s'hi afegia que, en cas de trobar-se amb una resposta negativa per part del Casino, l'acte hauria de ser traslladat a un altre espai.



No obstant això, aquesta moció va ser tombada per l'equip de govern i, segons Reiniciem Canals, “tan sols es va aconseguir que l'equip de govern ho demanara ‘per favor’ al Casino, i que el Consell de la Festa, a petició també de Reiniciem Canals, s'hi sumara a la corresponent demanda”. “Ambdues peticions van ser desoïdes pels dirigents del Casino els qui, amb la força de saber que l'acte continuaria a casa seua, es van negar en redó”, afegeixen.



Davant això, aquest any, des de Reiniciem s'ha decidit “començar a fer pedagogia” i posar el debat damunt la taula i portar experts per parlar sobre el tema i sobre la seua importància. Els encarregats de fer-ho seran Josep Miquel Santacreu Soler, professor d'Història a la Universitat d'Alacant, futur director de la càtedra interuniversitària de memòria democràtica i autor de La recuperació de la memòria històrica al País Valencià; Carme Bernat Mateu, historiadora especialista en història de gènere i membre d'Arada; Vicent Galiana Cano, historiador, doctorand en Història Contemporània i membre del Col·lectiu per la Recuperació de la Memòria Històrica de Callosa d'en Sarrià, i Isabel Esteve Torres, historiadora, membre de l'Associació d'Amics de les Brigades Internacionalistes i de la Plataforma per la Memòria del País Valencià.



